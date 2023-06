Mokum Kraakt wil dat Amsterdammers de stad terugpakken: ‘Geld betalen voor een woning is absurd’

Kraakgroep Mokum Kraakt liet zich de afgelopen twee jaar gelden als dé Amsterdamse groep die buiten de kaders denkt om de wooncrisis te verhelpen. Met een boek willen ze Amsterdammers aansporen de stad te claimen. ‘Ik hoop dat dit als opruiing wordt gezien.’

‘Pak Mokum terug.’ De leus stond twee jaar geleden op een gigantisch spandoek op een gekraakt hotel in de Marnixstraat; sindsdien is het de lijfspreuk van de groep Mokum Kraakt. Maar waar begint en eindigt Mokum? Is Mokum dan weggenomen? Als je ’m wil terugpakken, betekent dat dan dat de stad ooit van jou was? En in wiens bezit is Mokum dan nu eigenlijk?

Allemaal lastige vragen waar nodig een antwoord op moest komen in de vorm van een boek, zegt Vincent (30), een actief lid van Mokum Kraakt. Het is niet zijn echte naam, want kraken is nou eenmaal illegaal. “Die tekst sloeg enorm aan, maar riep tegelijkertijd ook veel vragen op. Met als belangrijkste: hoe pak je Mokum terug?”

Lente (24, eveneens een pseudoniem) woont sinds kort in een gekraakte bovenwoning in de Taksteeg. “We krijgen daar aan de lopende band vragen van mensen die langslopen. Ze willen meer over over ons weten, zijn benieuwd hoe je een pand kraakt of hoe ze op een andere manier iets kunnen doen tegen de wooncrisis.” Dit boek is hun antwoord daarop.

Mokum Kraakt ontstond bijna twee jaar geleden uit twee collectieven: een groep Amsterdamse vrienden die zichzelf de Kinderen van Mokum noemt en af en aan actief is sinds 2018, en de mensen die in 2021 dat hotel in de Marnixstraat kraakten.

Inmiddels is Mokum Kraakt een enigszins fluïde verzameling van enkele tientallen twintigers en dertigers. Na het hotel op de Marnixstraat kraakten ze een vervallen winkel op de Nieuwezijds Voorburgwal (waar ze in december onder groot protest uit werden gezet), een oude stomerij op de Kinkerstraat (waar nog steeds mensen wonen) en waren ze medeverantwoordelijk voor de kraak van twee bovenwoningen in de Taksteeg, waarvan er nu nog eentje wordt bewoond.

Ze organiseerden meerdere exposities in de kraakpanden, gaven twee kraakparty’s in Paradiso en nu is er dus een boek, dat ook Pak Mokum terug heet, mede-uitgebracht door hun eigen uitgeverij Spookstad. De groep werkte er ruim een jaar aan.

Verwacht geen handleiding van hoe je een pandje in beslag neemt, maar een bonte verzameling artikelen over de woon­crisis en anarchistisch Amsterdam in ­brede zin. Zo zijn er een verhaal over de kraakgeschiedenis van de Nieuwmarktbuurt, een essay over het begrip eigendomsrecht en een persoonlijk verhaal over de worstelingen van een Amster­damse thuisloze. En daarnaast natuurlijk ook veel over de wooncrisis en de kraak­beweging van nu.

“Er zijn inmiddels best wat boeken uitgebracht hierover, maar die zijn toch altijd nog academisch, of in elk geval objectief van aard,” zegt Lente. “Wij wilden juist een boek maken vanuit activistisch pers­pectief. Hoe het is om te maken te hebben met de wooncrisis en vooral: wat kun je er zélf aan doen. Al onze schrijvers hebben het punt bereikt: we moeten hier iets aan gaan doen, we moeten ons organiseren. Ik hoop daardoor vooral dat we mensen die al geïnteresseerd zijn om bijvoorbeeld te kraken over de streep te trekken.”

Lachend: “Eigenlijk hoop ik oprecht dat dit boek als opruiing wordt gezien.”

Een van de bewoners van het kraakpand in de Kinkerstraat vertelt in het boek dat zijn huis een krot is, en ijskoud. Jullie zien kraken als een van de belangrijkste wapens in de woonstrijd, maar voor hoeveel mensen is het daadwerkelijk weggelegd? Je kan zo op straat worden gezet.

Lente: “Tja, mensen zeggen vaak: ­kraken is zo precair. Maar ik vind mijn woonsituatie nu veel minder precair dan toen ik nog een woning huurde die ik eigenlijk niet kon betalen, want toen had ik heel veel stress. Nu heb ik een groep mensen om me heen die zich om me bekommeren en me bijvoorbeeld helpen om iets nieuws te zoeken als mijn pand ontruimd wordt. Ik denk dat de woon­crisis ook vereenzamend werkt: je hebt toch snel het gevoel dat je er alleen voor staat en dat je zelf moet zorgen voor een huis. Nee, we zitten hier met z’n allen in, we moeten het samen oplossen. Daar durf ik op te vertrouwen.”

“Kraken heeft ook veel voordelen: naast dat je geen huur betaalt, word je er heel zelfredzaam door. We zijn gewend geraakt dat als er iets stuk is in je huis, of het koud is, je iemand belt . Voordat ik begon met kraken wist ik ook niet hoe je een muurtje bouwt of een boor gebruikt. Als je kraakt, moet je dat allemaal zelf doen. En dat zou je toch ook gewoon zelf moeten kunnen?”

Vincent: “Eigenlijk snappen mensen niet meer waar de kraakbeweging over gaat. Krakers zijn slecht, vies, gevaarlijk, maken inbreuk op andermans eigendom, et cetera. Zelfs de Amsterdammers gingen dat geloven. Wij willen daarom van de daken schreeuwen waar dit over gaat: dat je iets kán doen om je stad terug te pakken. Er is een alternatief. Je hoeft je niet bij deze situatie neer te leggen.”

En als kraken je te ver gaat, hoe pak je de stad dan terug?

Lente: “Doe íéts, zet je in. Dat is denk ik het antwoord. Het is niet genoeg om te zeggen dat je de wooncrisis klote vindt, of dat je er zoveel last van hebt. Ja, zo’n crisis is groot en ongrijpbaar, maar we geloven dat we het samen kunnen oplossen. In het boek laten we ook zien dat er al veel Amsterdammers zijn die op hun manier de stad terugpakken en in protest gaan. Door bijvoorbeeld in huurstaking te gaan of door in een zelfgebouwd ecodorp te gaan wonen, zoals mensen in West doen.”

Vincent: “Natuurlijk is het begrijpelijk dat je een stabiele woonplek wil en dat sommige mensen de helft van hun salaris daarvoor overhebben. Maar realiseer je dan in elk geval dat je je laat chanteren voor een basisbehoefte. Want dat is het: wonen is een basisbehoefte, die verplaatst is naar een markt die draait om het maken van winst. Dat is niet uit de lucht komen vallen, maar het resultaat van jarenlang politiek beleid. Geld betalen voor een woning is absurd. Maar omdat mensen altijd een dak boven hun hoofd willen, kun je ze tot de laatste cent uitpersen.”

Amsterdam komt er niet heel goed vanaf in jullie boek. Jullie schrijven over pandjesbazen die de stad in een houdgreep houden, de negatieve kanten van toerisme en gentrificatie. Waarom doen jullie eigenlijk nog zoveel moeite voor deze stad?

Lente: “Ik denk dat je heel veel van Amsterdam moet houden om er zo hard op te kunnen schelden. Ik blijf verliefd op Amsterdam, ik wil hier nooit weg. Elke keer als ik erdoorheen loop, denk ik: wat een prachtige stad. En nu ik in een kraakpand woon, zie ik dat er ook zoveel op kan bloeien in de stad. We hebben ontzettend leuke buren die we helpen met klusjes en waar we mochten douchen toen die van ons niet werkte. De Taksteeg voelt weer leefbaar, terwijl het tussen de helse plekken van de Kalverstraat en het Rokin zit.”

Vincent: “Het is tough love. Ik ben geboren en getogen in deze stad, maar was er de laatste jaren goed klaar mee. Ik voelde me machteloos: over mijn woonsituatie, maar ook over het gevoel dat mijn stad niet meer mijn stad was, waar iedereen geld zit te verdienen aan totale bullshit. Maar nu ik met dit soort activisme bezig ben, voel ik me hier weer veel meer thuis. In het boek hebben we ook veel Amsterdamse vrijplaatsen besproken, heel leuke plekken met weirde mensen die bijna allemaal uit de kraakbeweging zijn ontstaan. Ja, we hebben te maken met deprimerende omstandigheden. Maar we willen ook laten zien: protest en de tegencultuur zijn in heel Amsterdam aanwezig.”

‘Die subsidie, het kon niet anders’ Pak Mokum terug: woonstrijd in een krakende stad is samengesteld en deels geschreven door een collectief van acht leden van Mokum Kraakt. Het is uitgegeven door hun uitgeverij Spookstad, in samenwerking met Starfish Books. Het is online te koop en bij boekhandels als Scheltema en Het Fort van Sjakoo, voor 20 euro. De activistische insteek van Mokum Kraakt gaf wel enig ongemak wat betreft de financiering. “Daar moeten we toch eerlijk over zijn,” zegt Vincent. “We hebben het boek kunnen maken door subsidie. We hadden het liever niet gewild, maar het kon niet anders. En uiteindelijk vinden we het ook best grappig om subsidie op te strijken van de staat, om daarmee juist tegen diezelfde staat in te gaan.” Lente: “We wilden onze schrijvers ook graag kunnen betalen, en dat mensen die het geld niet hebben om het boek te kopen, het toch ook kunnen lezen. Daarom staat de pdf gratis online. Daardoor maken we wel verlies, maar gelukkig hoeven we door die subsidie dus geen investering terug te verdienen.” Het volgende project van Mokum Kraakt is overigens alweer in de maak: na de zomer moet er een film uitkomen over de groep.

