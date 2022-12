Mokum Kraakt moet vertrekken uit kraakpand Nieuwezijds Voorburgwal

Het pand op de Nieuwezijds Voorburgwal 302, door de krakersgroep omgedoopt tot Het Monument. Beeld Dingena Mol

De rechter-commissaris sprak enkele leden van het krakerscollectief donderdagmiddag tijdens een hoorzitting achter gesloten deuren, waarna die besloot dat ze het pand moeten verlaten. De eigenaar zegt het pand op korte termijn te willen renoveren, maar de krakers geloven daar niets van. “Het staat al jaren leeg, en er is geen enkele aanwijzing dat hij snel met een verbouwing wil starten.

Als ze voor maandagochtend 9.00 uur niet weg zijn, komt de politie het pand ontruimen.

Demonstratie

De krakers zijn zwaar teleurgesteld over het vonnis. “We hebben niet het idee dat er een evenwichtige overweging is gemaakt. En dus wordt er nu weer een pand ontruimd dat leeg komt te staan.”

Die hoorzitting gebeurde in het kader van de nieuwe wet Handhaving Kraakverbod die 1 juli is ingegaan, een aanscherping van de wet die kraken sinds 2010 verbiedt. Hierdoor kunnen krakers binnen drie dagen na een aangifte uit een pand worden gezet. Daarvoor konden krakers nog een kort geding aanspannen als een ontruiming werd aangekondigd, wat wekenlang kon duren.

Mokum Kraakt gaat donderdagavond vanaf 18 uur demonstreren in het pand, dat ze tot ‘Het Monument’ hebben gedoopt. Met speeches en live-muziek gaan ze hun onvrede over de beslissing uiten.

Pandjesbaas

Volgens de krakers werd het pand op de Nieuwezijds Voorburgwal 302, op de hoek met de Rosmarijnsteeg, langdurig verwaarloosd. Volgens hen is het in bezit is van een beruchte Amsterdamse pandjesbaas, die erom bekend staat rijksmonumenten in de binnenstad te laten leegstaan. Tot 2018 zat er op de begane grond een postzegel- en muntenhandelaar in, daarna een tijdje een wietoliewinkel. Het pand is zowel van binnen als buiten in ronduit slechte staat.

Mokum Kraakt voert al een tijdje actie in de stad, vooral voor meer betaalbare woningen en tegen leegstand. Ook vinden de krakers dat er meer ruimte moet zijn voor culturele vrijplaatsen. Ze namen half oktober intrek in het hoekpand op de Nieuwezijds Voorburgwal, waar ze onder andere een expositie met allerlei activistische kunstwerken organiseerden. Tot donderdag woonden er vier mensen.

Sinds maart zitten ze ook in een oude wasserette op de Kinkerstraat, waar nog steeds enkele mensen wonen.

Vorige week demonstreerden ze samen met Extinction Rebellion in Magna Plaza, waar veel winkels leegstaan. Grofweg dezelfde groep mensen kraakte vorig jaar Hotel Marnix op de Marnixstraat, dat toen Hotel Mokum werd gedoopt.