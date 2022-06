Mohamed Echarrouti (1950-2022) maakte geen onderscheid tussen mensen

Iedereen luisterde als Mohamed Echarrouti sprak.

De in 1950 in Marokko geboren Echarrouti kwam in 1972 naar Amsterdam. Omdat er nog geen moskee was, besloot hij al snel er eentje op te richten. Hij klopte aan bij Mustapha Slaby, destijds voorzitter van een Marokkaanse sociëteit in Amsterdam. “Hij wilde een gebedsruimte maken, waar ook les werd gegeven aan kinderen en waar alfabetisme van ouderen en vrouwen werd bestreden. Dat sprak me aan,” zegt Slaby, thans woordvoerder van de Al Kabirmoskee.

Ruimdenkend

Twee jaar later kon Echarrouti aan de slag in de kelder van een kerk in de Van Ostadestraat in De Pijp. Enkele jaren later verhuisden ze naar het Cinetolgebouw en in 1982 naar de huidige plek, een garage aan de Weesperzijde die werd omgebouwd tot moskee. “Mohamed had een sociaal-maatschappelijke functie. Hij was een verbinder, bracht mensen bij elkaar. De liberaal joodse gemeente, orthodoxe joden en christenen hadden contact met hem. Hij was progressief, positief ingesteld en zeer ruimdenkend,” zegt Slaby.

Voor Echarrouti, voorzitter van de Unie van Marokkaanse Moslimorganisaties in Nederland (Ummon) en de Raad van Marokkaanse Moskeeën in Noord-Holland (RVM), was iedereen gelijk. Alle mensen hebben in het leven iets toe te voegen, vond hij: ze zijn geschapen door één God en moeten in harmonie leven en aan een toekomst bouwen.

Echarrouti organiseerde Arabische les voor jongeren, die daardoor mede door hem zijn opgevoed. Ook zette hij zich in om radicalisering van moslimjongeren tegen te gaan. “Jongeren die radicaliseren hebben vaak een zwakke theologische bagage, waardoor ze vatbaar worden voor de ideeën van radicale organisaties,” zei hij in 2014 tegen Het Parool.

Echarrouti genoot respect in de moslimgemeenschap, zegt Slaby. “Hij was geletterd en kende de Koran. Hij was een leider van wie rust uit ging. Iedereen heeft talenten waarvan je kunt leren, zei hij. Hij aarzelde niet om advies te vragen aan tal van mensen over allerlei zaken. Of ze nu oud of jong waren, geleerd of niet, Marokkaans of Nederlands, hij maakte geen onderscheid tussen mensen.”

Sterk door vertrouwen

Een van degenen die hij onder zijn arm nam was Nordin Nassla, die in 1982 als elfjarig jongetje in de Al Kabir-moskee kwam. Toen Nassla in 2012 voorzitter van de in oprichting zijnde moskee in Assendelft werd, klopte hij op zijn beurt aan bij Echarrouti. “Si Mohamed, ofwel Meneer Mohamed, zoals ik hem noemde, deelde zijn ervaring met mij. Hij gaf me vertrouwen. Hij maakte mensen sterk door hen te vertrouwen, zodat ze iets konden bereiken.”

Echarrouti nam Nassla mee op een groepsreis naar Marokko om een bezoek te brengen aan onder meer de grote moskee in Casablanca en aan de hoofdstad Rabat, waar koning Hassan begraven ligt. “Zijn charme was zijn rustige manier van praten, echt een gave. Iedereen luisterde als hij sprak. Hij noemde me zijn zoon en herkende dingen van mij in hemzelf. Hij was mijn voorbeeld en hij was onze vader.”

Echarrouti, die aan kanker leed, wordt volgende week in Marokko begraven.