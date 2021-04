Mogelijkheid tot alcoholverbod in Amsterdamse parken moet buitenfeesten voorkomen

Om parken en pleinen bij mooi weer niet te laten veranderen in openluchtfestivals, verbiedt burgemeester Femke Halsema daar indien nodig lachgas en alcohol. Dit voorkomt dat plekken zoals het Vondelpark voor iedereen dicht moeten, ook voor wandelaars.

De sneeuwbuien van de voorbije dagen doen het soms bijna vergeten, maar het is lente en de pandemie zorgt ervoor dat meer mensen dan ooit naar buiten gaan. Zodra de temperatuur richting de 15 graden gaat, zoals tijdens warmere periodes in februari en maart, wordt het vrijwel meteen druk in het Vondelpark, het Sarphatipark of op de Noordermarkt.

De gemeente doet al van alles om mensen er aan te herinneren dat buitenshuis anderhalve meter afstand de norm is. Denk aan lichtbakken met waarschuwingen en krijtcirkels op het gras. Maar op zwoele middagen in de afgelopen weken werd het snel druk op de schaarse groenstroken in de dichtbebouwde stad en kwam er van de naleving van afstandsregels meestal niets meer terecht. De drukte escaleerde soms tot een spontaan feest.

Beelden van hossende jongeren in het Vondelpark die door overmatig alcoholgebruik, het inhaleren van lachgas en onder begeleiding van harde muziek lak hadden aan de coronaregels gingen het hele land door. De afgelopen weken werd het Vondelpark zeker vier keer gesloten vanwege dit soort situaties.

Geest in de fles

Halsema mag plekken zoals het Vondelpark door de politie laten ontruimen als die veranderen in een festivalterrein. Maar vaak is de situatie dan al uit de hand gelopen en is er veel politie en handhaving nodig om de geest weer in de fles te krijgen.

Daarom krijgt burgemeester Halsema via de gemeentelijke regelgeving, de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) geheten, nieuwe en zwaardere bevoegdheden. Allereerst keert de mogelijkheid voor de burgemeester terug om gebieden preventief af te sluiten als daar grote drukte te verwachten is. Die bevoegdheid had Halsema vorig jaar al vanwege de noodverordening maar stond niet in de coronawet die nu van kracht is. Daarom wordt dit middel nu toegevoegd aan het reguliere instrumentarium van de burgemeester.

Ook mag Halsema gebieden gaan aanwijzen die tijdelijk worden drooggelegd, om de escalatie van recreatie tot een buitenfeest te voorkomen. ‘Op grond van die bepaling kan de burgemeester in bepaalde gebieden een verbod instellen op het voorhanden hebben van alcoholhoudende drank, lachgas en geluidsapparatuur,’ schrijft Halsema in een raadsbrief die donderdag besproken wordt.

Alcoholvrije zones

Deze nieuwe bevoegdheid moet voorkomen dat grote groepen jongeren onder invloed raken, lakser worden met de coronaregels en daardoor de burgemeester dwingen in te grijpen. Vaak kan Halsema dan niet anders dan het park te sluiten. De burgemeester heeft meermaals gezegd dat liever niet te doen, omdat openbaar groen al relatief schaars is in Amsterdam, terwijl de meeste mensen krap behuisd zijn.

De burgemeester kan nu ook al alcoholvrije zones instellen, denk aan delen van de binnenstad waar dat nu al geldt. Maar daarvoor zijn langdurige procedures nodig met wekenlange inspraakrondes, terwijl de zones meestal voor een vaste periode gelden. Met de nieuwe bevoegdheden kan Halsema ook heel korte alcoholverboden instellen. Dat geldt ook voor lachgas, hoewel Halsema benadrukt dat het niet om een algeheel verbod op het gebruik van dit verdovende middel gaat. Later dit jaar wordt waarschijnlijk een landelijk lachgasverbod van kracht.

Drugstoeristen terug

De verruiming die de burgemeester nu krijgt, is tijdelijk en geldt tot 2022, mits de gemeenteraad instemt met de wijziging van de APV. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem heeft die bevoegdheid in zijn stad ook al eens toegepast na onrust in de parken.

Halsema is al langer bezig met voorbereidingen voor de terugkeer van mooi weer en de druk die dit veroorzaakt op de openbare ruimte. Later dit voorjaar, als de ergste reisbeperkingen worden opgeheven, worden in de binnenstad ook weer drugstoeristen uit omliggende landen verwacht. Halsema kondigde al aan dat preventief straatdealers onder een vergrootglas komen te liggen.