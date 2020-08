Mogelijke uitbraak botulisme in Westerpark, watervogels massaal ziek

In de eendenvijver in het Westerpark is de waterkwaliteit erg slecht door de hitte. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Een woordvoerder van Waternet vertelt dat de kwaliteit van het water in de vijver erg slecht is. Door de hittegolf van de afgelopen dagen is er een gebrek aan zuurstof in het water. Mogelijk is er zelfs sprake van botulisme.

Botulisme kan ontstaan in water met een laag zuurstofgehalte, met een temperatuur boven de twintig graden. Het ontstaat aanvankelijk in de bodem en wanneer de bodem dan bijvoorbeeld door heftige regenbuien los wordt gewoeld, kan het zich door het hele water verspreiden.

Dieren die worden getroffen door botulisme, kunnen verlamd raken en uiteindelijk zelfs stikken. Ook voor mensen is botulisme in het water gevaarlijk, met name omdat de dode dieren in het water allerlei ziekteverwekkers verspreiden.

Of er daadwerkelijk sprake is van botulisme, moet volgens de woordvoerder van Waternet nog in een laboratorium nader worden bepaald. “Het is niet zo dat als een paar dode vissen en eenden in de vijver drijven, dat er dan sprake is van botulisme.”

Dierenambulance

Margje de Jong, directeur van de dierenambulance, benadrukt dat ze een ‘sterk vermoeden’ heeft dat er sprake is van botulisme. De ziekteverschijnselen van de vogels lijken daarop te duiden. Ze waarschuwt daarbij dat op meerdere plekken in de stad dieren dezelfde symptomen vertonen. Mogelijk waart de bacterie daar ook rond.

De dierenambulance test nu twee keer per dag de kwaliteit van het water en vangt zieke vogels op. Volgens De Jong is het zeer belangrijk om deze vogels direct weg te halen. Als ze zouden sterven, kunnen ze gemakkelijk de bacterie verder verspreiden in het water.

Wat betreft de vissen in de vijver: die zijn volgens De Jong nog niet zodanig verzwakt dat het noodzakelijk is om ze te verplaatsen. “Maar dat kan in de toekomst veranderen.”

Waarschuwingsborden

In opdracht van de gemeente voegt Waternet vers water, dus mét zuurstof, toe aan de vijver om de waterkwaliteit te verbeteren. De komende dagen moet blijken of dat helpt. In de tussentijd zet de gemeente waarschuwingsborden neer, zodat mensen ‘op de hoogte zijn en wegblijven’, vertelt een woordvoerder van stadsdeel West.