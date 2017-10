Mogelijke schietpartij Staatsliedenbuurt

Rond half drie kwam een melding binnen bij de politie van een schot. Ter plaatse bleek een man daadwerkelijk verwond aan zijn been. Tegelijkertijd was echter niemand daadwerkelijk getuige geweest van een schot of schutter. Wel was een knal gehoord.



De politie heeft met behulp van onder meer honden nog gezocht naar een dader of bewijsmateriaal, maar dat is vooralsnog niet gevonden. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.