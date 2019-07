Mogelijke schietpartij op Ochtendhof in Zuidoost

De politie is een onderzoek gestart naar het incident en vraagt getuigen zich te melden. Kort na het ongeval meldde zich iemand met verwondingen bij het ziekenhuis. Mogelijk gaat het hierbij om het slachtoffer, maar volgens de politie is dit nog niet zeker.

Na een melding dat er even na 14.30 uur zou zijn geschoten bij een pleintje aan het Ochtenhof zijn we een onderzoek gestart. Een vermoedelijk slachtoffer heeft zich gemeld in een ziekenhuis. Getuige geweest van dit incident? Bel 0900-8844.