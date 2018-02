Mogelijke schietpartij nabij Sloterplas

Rond 10.50 uur meldden bewoners van de Lex Althoffstraat in Slotermeer dat in hun straat geschoten was. Een auto met twee inzittenden die daar net wegreed, is achtervolgd door de politie.



Aan de Oostoever van de Sloterplas is het duo aangehouden. Zowel daar als op de Lex Althoffstraat wordt nog onderzocht of er inderdaad geschoten is.