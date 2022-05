Mogelijke huldiging Ajax niet op Museumplein: ‘Waarom zou je mensen dit afnemen?’

Supporters van Ajax vieren bij de Johan Cruijff Arena de 35ste landstitel uit de clubhistorie. Beeld ANP

Het Museumplein is de plek waar Ajax-fans gehoopt hadden weer successen van hun club te kunnen vieren. Van tienduizenden supporters die Three Little Birds zingen tot Matthijs de Ligt die burgemeester Femke Halsema beschermt voor een rondvliegend bierblik. Maar niet dit jaar. Mocht het woensdag zover zijn, dan wordt dat gevierd met de ruim 50.000 bezoekers die zich al in de Arena bevinden.

Tekort aan beveiligers

De gemeente zegt trots te zijn dat Ajax na een spannend seizoen dichtbij het behalen van de 36ste landstitel is, maar een feest in de openbare ruimte is volgens hen niet mogelijk vanwege het grote tekort aan beveiligingspersoneel. Nadat er begin maart een eerste uitvraag werd gedaan naar benodigde beveiligers, werd al snel duidelijk dat de landelijke tekorten, bijvoorbeeld op festivals en op Schiphol, ook een probleem bij de huldiging zouden worden.

Amsterdam kiest nu voor een eerbetoon in de Johan Cruijff Arena. Het grote volksfeest op het Museumplein waar menig supporter naar uitkeek, gaat dus niet door. Alleen supporters die een kaartje hebben voor de wedstrijd tegen Heerenveen kunnen aanwezig zijn bij de huldiging. De niet aanwezige fans – en dat zijn er heel wat – vissen achter het net.

Als Ajax de landstitel behaalt, start de huldiging direct na de uitreiking van de schaal. Overigens vonden wegens vernielingen en ongeregeldheden in het verleden de huldigingen doorgaans eerder ook plaats bij de Johan Cruijff Arena en niet in de binnenstad, tot Halsema in 2019 het besluit nam om een huldiging op het Museumplein weer toe te staan.

Diep teleurgesteld

Fabian Nagtzaam, directeur-voorzitter van de supportersvereniging van Ajax, reageert teleurgesteld op het besluit. “Ik ben diep teleurgesteld dat de gemeente niet in staat is een huldiging aan te bieden die Ajax verdient. We balen er enorm van, maar het is helaas een voldongen feit. Ik kan alleen maar hopen dat de hoofdstad, want dat is Amsterdam natuurlijk, volgend jaar wanneer we weer richting het Museumplein trekken, hun personeelsbeleid wel op orde heeft.”

Nagtzaam vindt het ook vervelend voor de fans die niet aanwezig kunnen zijn bij de wedstrijd. “Het is een eenmalig evenement waar wij en alle fans het hele jaar naartoe leven. Laten we hopen dat dit eens, maar nooit meer is.”

Volgens voetbaljournalist Jurriaan van Wessem was bij een landskampioenschap een huldiging en ereronde in het stadion ‘vroeger heel normaal’. “We zijn geen provincieclub, lachte Ruud Krol dan. Alleen met een Europa Cup gaan we naar het Leidseplein. Maar misschien is dat sinds Duivendrecht veranderd.”

Yordi Yamali, host van de voetbalpodcast Hekkensluiters en Ajaxliefhebber, vindt het allesbehalve normaal. “Het is zo verschrikkelijk vermoeiend,” zegt hij over het besluit de huldiging in de Arena te laten plaatsvinden. “Tenzij de stad onderscheid maakt naar schoonheid van het seizoen. Ik zou de beslissing voor dit seizoen nog steunen ook, maar dan moeten ze dat wel hardop uitspreken.”

“Ik heb even de kop opgezocht na de laatste huldiging op het Museumplein: ‘Driehoek: huldiging Ajax geslaagd’. Als dat de laatste editie was – en met die ellenlange pandemie tussendoor –, waarom zou je mensen dit dan afnemen?”

Uniek kampioenschap

Ajax wordt vaak landskampioen, maar een kampioensduel in eigen stadion dat ook echt gewonnen moet worden, is redelijk uniek. In 2021 bijvoorbeeld werd Ajax kampioen in een leeg stadion: de confetti en harde muziek konden niet verbloemen dat er niemand op de tribunes zat. In 2020 was er vanwege corona helemaal geen kampioensduel en een seizoen eerder werd Ajax kampioen in De Vijverberg, het stadion van De Graafschap waar de Amsterdammers met 4-1 wonnen.

De laatste keer dat Ajax in eigen huis kampioen werd, was thuis tegen Willem II. Die wedstrijd werd met 5-0 gewonnen.