Mogelijke ‘demonstratie-rave’ op de Dam: tientallen politiebusjes staan klaar

Geen enkele betoger is nog op de Dam te bekennen. Beeld Juliët Boogaard

Ook de gemeente zegt rekening te houden met een toestroom van mensen, maar terwijl omstreeks 11.30 uur twaalf politiebusjes paraat staan is het rustig op de Dam. Er is geen enkele betoger te bekennen. “Misschien zijn ze angstig van ons geworden,” stelt een agent.

Ook op het Museumplein staan enkele politiebusjes klaar voor een eventuele demonstratie. De kans bestond dat betogers niet naar de Dam, maar naar het Museumplein zouden gaan. Op het moment zijn ook hier nog geen demonstranten te bekennen.

‘Veel interesse’

“Ik denk zeker dat er mensen gaan komen,” zei Viruswaanzin-voorman Willem Engel vrijdag. “Zij hebben daarover ook contact met ons opgenomen.” Op sociale media was veel interesse voor het evenement op de Dam. Op Facebook gaven ruim 8000 mensen aan dat ze van plan waren te komen, en zo’n 21.000 mensen waren geïnteresseerd.

Een woordvoerder van de gemeente Amsterdam stelt geen duidelijke groep in beeld te hebben die alsnog naar het evenement gaat. “Ze hebben nu zelf al aangekondigd op Facebook dat het verplaatst is, dus dat is goed. De politie is er in ieder geval op voorbereid om zaterdag handhavend op te kunnen treden.”



Malieveld

De organisaties achter de ‘rave’ vragen Amsterdammers zich aan te sluiten bij het protest op het Malieveld in Den Haag op zondag. Ook die demonstratie werd door de gemeente verboden, maar de betogers hebben een kort geding aangespannen en zijn van plan alsnog actie te voeren.

Engel zegt dat hij zich niet laat tegenhouden. “We openen de snelwegen als dat moet. Dit is ons land en het is afgelopen met deze onzin. Wij gaan demonstreren op het Malieveld. Niet namens Viruswaanzin, wel in de geest van Viruswaanzin.”

Dictatuur

“We hebben besloten onze pijlen op Den Haag te richten, omdat daar de bestuurlijke en rechterlijke macht zit. Je kunt ervan op aan dat we een hogere strategie volgen. We leven nu namelijk in een dictatuur, en dat is on-Nederlands.”

Amsterdam verbood de bijeenkomst vanwege de ‘elementen van vermaak’ die verwacht werden en die de collectieve meningsuiting naar de achtergrond verdringen. Volgens Den Haag is de demonstratie een gevaar voor de volksgezondheid en zijn er ‘duidelijke signalen dat er gevreesd moet worden voor ernstige wanordelijkheden’. Bovendien zouden de organisatoren niet bereid of in staat zijn om voor een ‘ordelijk verloop’ te zorgen.

Viruswaanzin is tegen de 1,5 meterregel. De groep claimt ook dat het virus niet heel gevaarlijk is.

Op het Museumplein is ook geen betoger te bekennen. Beeld Juliët Boogaard