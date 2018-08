Mogelijke beschieter Panoramapand aangehouden

Het pand aan de Teleportboulevard werd op 21 juni beschoten waarbij met name de gevel flink beschadigd werd. Er vielen geen gewonden.



De dag na de beschieting arresteerde de politie al een 41-jarige man uit Woerden, ook een lid van de Caloh Wagoh Main Triad. Op maandag 9 juli hield de politie een 25-jarige man uit Rotterdam aan in verband met de zaak. Beide zitten nog in voorarrest.



De man uit Woerden is de president van chapter Silencio, afdeling Woerden.



De Telegraaf

Nog geen week nadat het redactiepand van Panorama was beschoten, werd het gebouw van De Telegraaf ook doelwit van een aanslag. Met een bestelbusje reed een man 's nachts twee keer in op de glazen pui en stak daarna het busje in brand.



