Mogelijk zelfde daders granaten Abe en In the City

Suzy Wong

Bij Café In the City op het Kleine-Gartmanplantsoen was in februari al een handgranaat op de deurmat gelegd, op klaarlichte dag. De gemeente sloot zowel Club Abe als Café In the City na de vondsten van de explosieven voor enige tijd, tot grote ontzetting van de eigenaren.



Volgens de politie is er mogelijk een verband tussen beide zaken. Hoewel de horecazaken door andere eigenaren worden uitgebaat, is het volgens de politie mogelijk dat dezelfde dadergroep de ondernemers tracht te intimideren. In beide gevallen gaat het om heel gerichte acties, denkt de politie.



De politie ziet de vondst van de handgranaat afgelopen week bij loungebar Suzy Wong als een losstaand onderzoek, maar bekijkt wel of er verbanden zijn. Bij Suzy Wong werd een granaat gevonden, die in een groene koker was verstopt. Ook daar meldde een beller het explosief. Ook Suzy Wong heeft sindsdien de deuren gedwongen moeten sluiten.



Lees ook: Horeca tegen gemeente: 'Timmer horecazaak niet dicht na geweld'