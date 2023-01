Mogelijk WO II-explosief naast voetbalveld DRC in Durgerdam blijkt geen explosief te zijn

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie was dinsdagavond ter plaatse. Beeld ANP

Mogelijk gaat het om een blok cement of steen dat sterk de vorm had van een landmijn, aldus een politiewoordvoerder. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) schaalde het voorwerp in eerste instantie in als explosief. “Er is door de diensten goed gehandeld, want in dergelijke gevallen kan je het maar beter zeker weten.”

De vondst werd dinsdagmiddag bij de politie gemeld. Rond 18.30 uur werd het voorwerp afgevoerd door het Team Explosieven en Veiligheid (TEV) en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD).

Het voorwerp werd bij bodemwerkzaamheden in een ‘groot, landelijk gebied’ gevonden, waardoor er geen direct gevaar was voor de omgeving, aldus de politie. Wel zijn uit voorzorg alle trainingen van DRC dinsdagavond afgelast.

