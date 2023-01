Mogelijk WO II-explosief aangetroffen naast voetbalveld DRC in Durgerdam

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie was dinsdagavond ter plaatse. Beeld ANP

De vondst werd dinsdagmiddag bij de politie gemeld. Rond 18.30 uur werd het voorwerp afgevoerd door het Team Explosieven en Veiligheid (TEV) en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). Het mogelijke explosief is niet ter plekke onschadelijk gemaakt, dat gebeurt alleen wanneer het heel instabiel is.

Het voorwerp werd bij werkzaamheden in een ‘groot, landelijk gebied’ gevonden, waardoor er geen direct gevaar was voor de omgeving, aldus de politie. Wel zijn uit voorzorg alle trainingen van DRC dinsdagavond afgelast.

Volgens voorzitter Alex Klusman zijn spelers van de club weinig in de buurt geweest van het mogelijke explosief. “Alleen als er af en toe een bal ver over het doel werd geschopt, moesten we die in het weiland halen.” Wanneer de trainingen weer hervat worden, is nog niet bekend.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: