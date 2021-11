Mogelijk vijf nieuwe scholen in Amsterdam, waarvan drie islamitisch

De vijf mogelijke nieuwe scholen hopen te openen in 2023. Beeld Koen van Weel/ANP

Drie van de vijf initiatieven komen uit islamitische hoek. Het betreft twee aanvragen voor voortgezet onderwijs en één voor een islamitische basisschool in Geuzenveld. Op dit moment heeft Amsterdam één middelbare islamitische school - het Cornelius Haga Lyceum – en negen islamitische basisscholen.

De andere twee initiatieven die de eerste drempel op weg naar opening in 2023 hebben overwonnen, zijn een plan voor een lyceum in Noord van stichting Cosmicus, die nu al twee basisscholen in Noord en Nieuw-West heeft, en een vrije school in het primair onderwijs. Dat laatste initiatief gaat om een school genaamd Thula in de Dapperbuurt. Die bestaat al sinds 2018 onder de hoede van andere schoolbesturen en wil nu zelfstandig verder.

De aanvragen voor islamitische middelbare scholen in Amsterdam komen van het bestuur van de El Amienbasisscholen en van de Stichting Islamitisch Onderwijs Noord-Holland (Sion), die nu een basisschool heeft in Zuid (Elif). Het is potentiële concurrentie voor het Haga Lyceum, dat moet blijven groeien om aanspraak te blijven maken op overheidsfinanciering. Eerder voorspelde Sion-directeur Yusuf Altuntas al een ‘slag om islamitische leerlingen’ in de stad.

Nieuwe wetgeving

Landelijk gezien hebben ruim vijftig initiatieven voldoende steunverklaringen afgeleverd. Vijftien daarvan betreffen islamitische scholen. Vergeleken met andere jaren gaat het om veel forsere aantallen. Het is het gevolg van nieuwe wetgeving, die het oprichten van bijzondere scholen eenvoudiger moet maken.

De onderwijsinspectie gaat de plannen die voldoende steun hebben nu nader bekijken. Zo zal gecontroleerd worden of de beoogde bestuurders en toezichthouders een bewijs van goed gedrag hebben en of de initiatiefnemers in de afgelopen vijf jaar geen school hebben geleid die is gesloten vanwege zeer zwakke kwaliteit. Ook worden de leerlingenprognoses en de inhoudelijke plannen getoetst. Komend voorjaar maakt het ministerie bekend welke scholen kunnen starten op 1 augustus 2023.