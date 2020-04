Mogelijk vierde gevangene in detentiecentrum Schiphol door corona besmet

Het Justitieel Complex Schiphol. Beeld ANP

Hij wordt vermoedelijk dinsdag getest om te bezien of ook hij inderdaad aan Covid-19 lijdt, bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Onrust

Dat inmiddels vier gedetineerden ziek zijn geworden, wakkert de onrust aan die in het detentiecentrum was ontstaan omdat een arts van de medische staf eind maart door corona besmet was gebleken.

De vier zieke gedetineerden zijn op een aparte afdeling in het Justitieel Complex Schiphol geplaatst, zoals het detentiecentrum formeel heet.

Grote zorgen

Advocaat Gerald Roethof staat de eerste gevangene bij die in het detentiecentrum door corona werd besmet en is nu benaderd door de man die nu waarschijnlijk ook door het virus is getroffen. Hij maakt zich grote zorgen.

“Vanochtend belde een medegedetineerde om me te waarschuwen dat het niet goed met deze cliënt ging, en daarstraks liet hij me zelf weten dat hij er inderdaad van uit gaat dat hij is besmet. Hij heeft 40 graden koorts, is kortademig en heeft het zowel lichamelijk als geestelijk zwaar omdat hij al bang was te zullen worden besmet,” zegt Roethof.

Op elkaar gepakt

Hij vindt dat justitie het probleem op Schiphol veel serieuzer moet nemen. “In verpleeghuizen grijpt corona om zich heen, op dat Amerikaanse vliegdekschip en op cruiseschepen. Waar mensen op elkaar gepakt zitten, kan het snel gaan,” zegt Roethof. “Mijn cliënten zitten op Schiphol in voorlopige hechtenis en weten dus niet of de rechter ze schuldig zal bevinden. In zo’n situatie zouden ze nu veel sneller in vrijheid moeten worden gesteld. Het is toch verschrikkelijk als je als in potentie onschuldige aan dit grote gevaar blootgesteld wordt?”

Rood waarschuwingslampje

Roethof refereert aan het wetboek van strafrecht. “Als je in je auto een rood waarschuwingslampje negeert en een ongeluk veroorzaakt vanwege een mankement, ben je schuldig aan het letsel dat je hebt veroorzaakt. Nu staan op Schiphol alle seinen op rood, maar blijft men daar mensen plaatsen dan wel houden. Ik begrijp dat niet.”