Mogelijk verkeerde man ontvoerd in Cruquius, 15.000 euro voor gouden tip

Er is ‘geen enkele aanwijzing’ dat de ontvoerde man deel uitmaakt van een crimineel milieu, aldus de politie zondag. Het motief van de ontvoering, die donderdagavond plaatsvond, is de recherche dan ook geenszins duidelijk. Het Openbaar Ministerie looft een beloning van 15.000 euro uit voor een gouden tip in de zaak.

De politie werd donderdag rond 18.00 uur gealarmeerd over een man die in een auto zou zijn getrokken in Cruquius, in de gemeente Haarlemmermeer. Later bleek dat het om een 56-jarige man uit Hoofddorp ging. De politie zette onmiddellijk doch tevergeefs een zoekactie op touw. De man is nog altijd spoorloos.

Diezelfde avond wist de politie wel nog zes verdachten te arresteren in Gouda: drie mannen uit Rotterdam, een uit Zwijndrecht en een uit Dordrecht. Allen tussen de 22 en 33 jaar oud. Wat het zestal te maken heeft met de ontvoering is onduidelijk, wat zij in Gouda deden is evenmin boven tafel. De politie sluit niet uit dat nog meer arrestaties zullen volgen.