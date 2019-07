Mogelijk toch weer een politiebureau op de Wallen

Archieffoto van bureau Warmoesstraat. Beeld anp

Het is een van de aanbevelingen van ombudsman Arre Zuurmond uit zijn rapport Feesten of beesten, over de toeristische druk op de binnenstad: zorg dat de overheid weer op een vaste, zichtbare locatie op de Wallen aanwezig is, zodat bewoners ergens terecht kunnen met hun klacht of aangifte.

Burgemeester Femke Halsema kondigt aan met het advies aan de slag te gaan: ‘Het college zal de komende tijd, in overleg met de politie en in het licht van de maatregelen voor de lange termijn, verkennen op welke manier invulling gegeven kan worden aan die behoefte,’ schrijft zij vrijdagmiddag in een brief aan de gemeenteraad.

Symbolisch

De verkenning die Halsema aankondigt is symbolisch voor het voortschrijdend inzicht waarmee de overheid omgaat met de Wallen. In augustus 2015 verkocht de politie daar nog twee locaties, het wijkbureau aan de Beursstraat en het historische bureau Warmoesstraat, á 9,5 miljoen euro aan de hoogste bieder.

Feitelijk gezien verhuisde de sterke arm der wet slechts 500 meter verderop naar het gebouw aan de Nieuwezijds Voorburgwal, maar gevoelsmatig trok de overheid zich terug uit het stukje stad waar veruit de meeste overlast is. Pogingen van de NV Zeedijk, een maatschappelijk vastgoedbedrijf met ideële doelstellingen, om de panden aan te kopen liepen op niets uit.

In welke vorm en wanneer een nieuwe post de deuren zou kunnen openen op de Wallen moet nog onderzocht worden. Zuurmond adviseert om breder te kijken dan alleen naar een politiebureau: ‘Handhavers (boa’s), buurtconciërges, buurtmakelaars, straatmanagers, politie/wijkagent, etc. kunnen hier kantoor houden en (dagelijks) een gezamenlijk spreekuur organiseren voor de buurtbewoners en de opgedane informatie gezamenlijk bespreken. De professionals leren de buurt kennen en de buurt de professionals.’

Rol van coffeeshops

Naast de politie heeft ook de gemeente de laatste jaren veel vastgoed verkocht in het gebied, maar via de NV Zeedijk en de 1012 Inc, vastgoedbedrijven waar de gemeente een aandeel in heeft, komen er regelmatig nieuwe panden beschikbaar.

In de raadsbrief kondigt Halsema ook aan dat ze een onderzoek wil laten uitvoeren naar de rol van coffeeshops als toeristische bestemming.

Onlangs presenteerde Halsema toekomstscenario’s voor de raamprostitutie op de Wallen. Daaruit kan volgens de burgemeester ten onrechte de indruk zijn ontstaan dat raamprostitutie de enige reden is voor de enorme overlast van toeristen in het gebied. ‘Het college vindt dat we, naast het nadenken over de toekomst van prostitutie, zouden moeten durven nadenken over het grote aantal coffeeshops in de stad, aangezien zij soms trekpleisters kunnen zijn voor bezoekers die de leefbaarheid van de binnenstad onder druk zetten.’

Veel van de 164 Amsterdamse coffeeshops zijn gevestigd in het centrum. Sinds de start van het Project 1012, de grootschalige opschoning van de Wallen die ruim tien jaar geleden begon, zijn 48 coffeeshops gesloten in het gebied. Gemeentelijke onderzoeksdienst OIS gaat de studie in de komende zomermaanden uitvoeren.