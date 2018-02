Mogelijk toch 5G-netwerk voor Johan Cruijff Arena

Volgens Keijzer is voor de benodigde frequentie die internationaal is afgesproken voor het 5G-netwerk in Nederland zeker nog vijf jaar nodig.



Noodklok

Dat antwoordt de staatssecretaris op Kamervragen die door VVD, D66, CDA en PvdA zijn gesteld naar aanleiding van artikelen in Het Parool waarin onder meer KPN, Nokia en branche-organisatie Nederland ICT de noodklok luiden over de uitrol van 5G.



Keijzer wil de Kamer niet beloven dat de 5G-proeven die de Arena vorig jaar al aankondigde kunnen doorgaan. "Dat is lastig nu al te zeggen. Ik probeer er voor te zorgen dat er daadwerkelijk geëxperimenteerd kan worden met 5G-technologie in de 3,5 GHz-band in het gebied rond de Amsterdam Arena"



Het stadion wil er tijdens het EK voetbal 2020 ondermeer de veiligheid mee bewaken. Maar 5G is ook cruciaal voor de introductie van zelfrijdende auto's, zorg op afstand en het internet der dingen.



Een meerderheid in de Tweede Kamer wil de toekomst van de nieuwste generatie mobiel internet alsnog veilig stellen. VVD, CDA, D66 en PvdA willen dat het kabinet zo snel mogelijk de benodigde frequenties vrijgeeft. De benodigde frequentie die daarvoor internationaal is afgesproken is in Nederland in gebruik bij opsporingsdiensten.



Afluistercentrum

Om het afluistercentrum in het Friese Burum daarbij niet te storen, mag er boven de lijn Amsterdam Zwolle helemaal geen 5G komen, daaronder slechts sterk afgezwakt. "Het gaat om complexe besluitvorming," schrijft Keijzer aan de Kamer, "die niet uit de weg wordt gegaan, maar wel zorgvuldig moet gebeuren."