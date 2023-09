Mogelijk pfas in de Bijlmer grond: ‘De mededeling dat het veilig is, wordt hier niet voor zoete koek geslikt’

Moestuin Kleiburg Amsterdam. Een van de manieren om pfas binnen te krijgen, is via het eten van lokaal geteelde groenten. Beeld Jakob van Vliet

Lotgenoten Vliegramp Bijlmermeer is sinds jaar en dag een slapende bewonersorganisatie, maar schoot vorige week plots met een harde schok wakker. De aankondiging van een nieuw onderzoek naar de mogelijke bodemverontreiniging op de rampplek door het gebruikte blusschuim deed alle alarmbellen afgaan. Coördinator Herman Spreij: “De appgroep ontplofte. Ik had er helemaal geen zin in, maar ben toch maar gekomen.”

Spreij is een van de aanwezigen op de informatieavond in de Bijlmer die de gemeente heeft georganiseerd om uitleg te geven over het onderzoek. Centraal staat de chemische stof pfos, een van de duizenden stoffen die onder de verzamelnaam pfas (voluit: per- en polyfluoralkyl-verbindingen) angst inboezemen. Tientallen jaren zijn de stoffen gebruikt voor shampoo, pizzadozen. En blusschuim, zoals dat in 1992 bij de Bijlmerramp werd gebruikt.

Forever chemicals

Een van de eigenschappen van pfas is dat de stoffen niet of nauwelijks kunnen worden afgebroken en zich ophopen in plant, dier en mens. “Forever chemicals, zoals de Engelsen ze noemen,” zei Oscar Breugelmans die namens de GGD aanwezig was om uitleg te geven over de vroegere vriend die zich heeft ontpopt als een vijand. “Ooit waren we er heel blij mee, maar we ontdekken steeds meer slechte eigenschappen.”

Het onderzoek naar de aanwezigheid van pfos in de bodem rond de rampplek is vooral bedoeld om zekerheid te verschaffen, zei Breugelmans. In het kader van een Europese studie naar pfas werd in 2017 onderzoek gedaan op de plek naar het grondwater op de plek waar de Boeing zich in de flats Groeneveen en Klein-Kruitberg boorde. Daarbij werd meer pfos aangetroffen dan wettelijk toegestaan, maar de verhoging was niet alarmerend.

Alarmbellen

Dat er nu toch een vervolgonderzoek komt, komt door een aanscherping van de norm voor pfas door Amsterdam, enkele maanden geleden. “Naar aanleiding daarvan hebben we het onderzoek uit 2017 er nog eens bijgepast,” legde Fabiola van der Pol namens de gemeente uit. “We weten inmiddels ook dat pfas zich vooral hechten aan grond. Dat is reden om nu een bodemonderzoek uit te voeren.”

Dat onderzoek wordt de komende maand uitgevoerd door BK ingenieurs, een bureau dat in het hele land onderzoek doet naar pfas. Projectleider Jelle de Gier vertelde dat de eerste boringen geen verontrustende resultaten hebben laten zien. “We hebben monsters genomen op de rampplek. Op één plek is sprake van een verhoogde waarde. Op de andere plekken was de situatie eigenlijk normaal.”

Een van de manieren om pfas binnen te krijgen, is via het eten van lokaal geteelde groenten. Dat gegeven deed dit weekeinde de alarmbellen afgaan bij de beheerders van de moestuinen in de omgeving van de rampplek. Ook daar zijn boringen verricht, vertelde De Gier, en ook daar zijn geen hoge waarden aangetroffen. Voor de zekerheid zijn ook metingen verricht op de plekken waar moestuinen zullen worden aangelegd.

Wantrouwen

De sprekers hadden een geruststellende boodschap, maar daar moesten de bewoners van de Bijlmer die zich met de nasleep van de ramp hebben beziggehouden, vaker naar luisteren. “Het wantrouwen is groot,” zei een van de aanwezigen. “We hebben zo vaak moeten horen: het valt wel mee. De mededeling dat het veilig is, wordt hier niet voor zoete koek geslikt.”

De gemeente wil daar rekening mee houden. Uit de zaal kwam de vraag om ook de grond onder de kinderspeeltuin te onderzoeken. Dat gebeurt. Ingewikkelder was het verzoek om een bloedonderzoek voor bewoners om te kijken of daar een verhoogde pfas-waarde te vinden valt. Weinig zinvol, vond GGD’er Breugelmans. “Ieder mens heeft pfas in het bloed. En bloed vertelt niets over de bron.”

Dat leidde tot emotie in de zaal. Er werden herinneringen opgehaald aan bloedonderzoeken die indertijd in de Verenigde Staten en België moesten worden uitgevoerd, omdat de GGD ze toen niet zinvol meer vond. Spreij: “Maar als opvallend veel buurtbewoners merkwaardige aandoeningen of ziekten krijgen, wil je toch weten wat er speelt. Daar zou rekening mee moeten worden gehouden.”