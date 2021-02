Mogelijk opzet bij moeder die met kinderen in auto te water raakte

Beeld ANP

Er is een moordonderzoek geopend dat antwoord moet geven op de vraag of de vrouw de mogelijke dood van haar kinderen op de koop toe heeft genomen. De kinderen van 8, 11 en 13 wisten zich uit de auto te bevrijden en naar de wal te zwemmen, voor hun moeder kwam alle hulp te laat. “De kinderen zijn ongedeerd en worden verzorgd door de Nederlandse autoriteiten,” licht officier van justitie Martin Botzenhardt toe.

VW Sharan

Waarom en sinds wanneer de Duitse vrouw met haar kinderen in Amsterdam was, is volgens hem nog onduidelijk. “Volgens de eerste bevindingen was de vrouw met haar kinderen onderweg in Nederland.” Of er een vader in beeld is en waar die verblijft, is ook nog niet bekend.

De vrouw reed in een VW Sharan met Duits kenteken met de regiocode van Borken. Gronau valt daar ook onder. De wagen belandde zaterdagnacht omstreeks 02.00 uur in een zijtak van het IJ bij de Nieuwendammerdijk. Drie duikteams zochten ruim een uur naar de vrouw maar zonder resultaat. Ze kregen assistentie van een politiehelikopter met warmtebeeldcamera en een boot met sonarapparatuur. De zoektocht werd daarna gestaakt.

Een duikteam zocht sinds zondagmorgen opnieuw naar de Duitse. Haar stoffelijk overschot werd zondagavond gevonden vlak voordat de zoekactie zou worden beëindigd omdat het donker werd.

De plek van het incident, bij een trailerhelling, roept vraagtekens op, maar de politie in Amsterdam kon nog niets zeggen over de toedracht. “Ondervraging van de kinderen moet daar meer duidelijkheid over geven,” aldus de zegsman.