Mogelijk nieuwe staking streekvervoer op 16 januari

De buschauffeurs legden donderdag het werk neer omdat zij de werkdruk als te hoog ervaren en een loonsverhoging van 3,5 procent over twaalf maanden eisen.



De staking, die nog tot 23.00 uur duurt, ontregelde onder meer de diensten van Arriva, Connexxion, Qbuzz, Keolis en EBS.



Werkdruk

Volgens Paula Verhoef, landelijk cao-onderhandelaar, hebben de stakers een duidelijk signaal afgegeven aan hun werkgevers.



"Ze willen nu echt concrete toezeggingen dat er wat aan de werkdruk wordt gedaan. Als werkgevers blijven weigeren inhoudelijk op de eisen in te gaan, sluit ik niet uit dat we vanaf 16 januari overgaan op regionale acties in het streekvervoer."



Niet te veel last

Een landerlijke staking zal er op 16 januari niet inzitten, zegt Verhoef. "We willen de passagiers niet al te veel tot last zijn," zegt zij tegen de NOS. Volgens de onderhandelaar deed minimaal 85 procent van de werknemers in het streekvervoer mee met de staking.



Of Amsterdammers veel last van de volgende staking zullen hebben is de vraag. Bij GVB als stadsvervoerder geldt een andere cao. Wel waren een aantal lijnen richting Weesp en Schiphol gewijzigd donderdag.