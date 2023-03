Mogelijk minder vluchten in de meivakantie: weer oponthoud bij onderhoud aan startbaan Schiphol

Onderhoudswerkzaamheden aan de Zwanenburgbaan. Beeld ANP

Schiphol was juist al in januari begonnen met het onderhoud aan de baan om te voorkomen dat het werk tot in de drukke meivakantie zou doorgaan.

Dit nadat vorig jaar het groot onderhoud (toen aan de Aalsmeerbaan ) veel later was begonnen, waardoor de luchthaven in de meivakantie te weinig capaciteit had voor starts en landingen. Veel vluchten moesten op het laatste moment worden geschrapt of verplaatst, sommige vakantiegangers liepen hun reis mis. Daarnaast liepen door een tekort aan beveiligers de wachtrijen op.

Ook in 2021 liepen vergelijkbare werkzaamheden aan de Polderbaan vanwege vrieskou langdurig uit. Toen bleven de gevolgen beperkt, door de coronapandemie werd er veel minder gevlogen.

Eerder deze maand zei de luchthaven nog dat oponthoud bij de Zwanenburgbaan onwaarschijnlijk was. Maar de afgelopen weken is er zoveel regen gevallen en waren er weken met temperaturen onder het vriespunt dat de laatste werkzaamheden - het aanleggen van de bovenste asfaltlaag - niet zijn opgeschoten.

Meivakantie

De geplande opleveringsdatum, half april, wordt dan ook niet gehaald. Volgens Schiphol kan de baan nu pas in de eerste week van van mei worden afgerond, precies ook in de eerste vakantieweek die traditioneel de drukste van het jaar is met veel vertrekkende vakantiegangers.

Vorig jaar moest in die vakantieweek het aantal vluchten ook flink worden teruggebracht omdat vanwege werkzaamheden de Aalsmeerbaan - en af en toe ook andere banen - buiten gebruik was. Passagiers kregen op het laatste moment te horen dat hun vakantie niet doorging.

Die kans is nu weer aanwezig. “Bij extreme weersomstandigheden móét de Zwanenburgbaan worden gebruikt,” zegt een woordvoerder van de luchthaven. “Onder meer bij sterke noordoostenwind. Die kans is 10 tot 15 procent.”

Aantal vluchten verminderd

Nu de Zwanenburgbaan niet gebruikt kan worden, moeten de overige banen meer ingezet worden. Maar bij noordoostenwind is dat vanwege de veiligheid niet mogelijk. In dat geval moet het aantal vluchten op de luchthaven sterk worden verminderd.

Schiphol zegt maatregelen te nemen om de vertraging zoveel mogelijk te beperken, maar erkent dat er weinig ruimte is om de vertraging binnen de planning op te vangen. Er werd al dag en nacht doorgewerkt.

Het uitstel betekent ook dat Amsterdam en Amstelveen langduriger in extra vliegherrie zitten. Omdat de Zwanenburgbaan al sinds januari dicht is, wordt veel vaker gestart vanaf de Buitenveldertbaan, waarvan de vliegroutes over Amsterdam-Buitenveldert, Zuidoost en Amstelveen voeren. Daarnaast wordt de Oostbaan vaker gebruikt, voor landende vliegtuigen die dan pal over de binnenstad van Amsterdam komen.