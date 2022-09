Mogelijk giftige bacterie in water Oosterpark

Beeld ANP / Sabine Joosten

In het Oosterpark worden sinds 26 augustus dode vissen en zieke vogels aangetroffen. Bij deze dieren is botulisme aangetroffen. Botulisme is een ziekte waarbij mensen en dieren steeds slechter zien en verlammingsverschijnselen krijgen. Waarschijnlijk is botulisme ontstaan door giftige bacteriën in de vijvers van het Oosterpark.

De gemeente heeft op 1 september borden geplaatst in het stadspark, deze blijven waarschijnlijk tot 15 september staan. Mensen en huisdieren kunnen beter niet in aanraking komen met het water. Door de regenval van de afgelopen dagen is de kans op de aanwezigheid van de giftige bacterie groter.

Waternet voert momenteel onderzoeken uit in het water. Wanneer bacteriën worden aangetroffen, zal Waternet ze bestrijden. De Dierenambulance waakt over de zieke dieren.

