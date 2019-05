Mogelijk fraude aanbestedingen gemeente Amsterdam

Dat blijkt volgens kartelwaakhond ACM uit invallen in april bij een aantal bouwbedrijven. Het gaat om aanleg en onderhoud van wegen, riolering en waterwerken in de stad.



Het gaat volgens de toezichthouder om betrekkelijk kleine opdrachten, die tussen de 100.000 een twee miljoen euro waard zijn. Om hoeveel opdrachten het in totaal gaat, wil ACM nog niet zeggen. De kartelwaakhond wil evenmin kwijt hoeveel bedrijven worden verdacht.



Bij aanbestedingsfraude maken bouwbedrijven onderling afspraken wie het werk mag uitvoeren, waarna andere ondernemers niet op de opdracht intekenen. Door dat gebrek aan belangstelling kan de prijs die de gemeente moet betalen flink oplopen. Vervolgens betaalt de 'winnaar' de andere bedrijven een vergoeding of gunt ze werk als onderaannemer



Invallen

Of dat in Amsterdam ook is gebeurd, wordt nu formeel door ACM onderzocht. ACM en Fiod zijn via tips achter de bouwfraude gekomen. Of die uit de bedrijven zelf zijn gekomen of vanuit de gemeente houdt de kartelwaakhond vanwege het onderzoek nog eventjes voor zich.