Mogelijk handgranaat gevonden in Noord

Volgens de politie is het mogelijke explosief gevonden voor een woning in de straat. Team Explosieven Veiligheid onderzoekt nu of het daadwerkelijk gaat om een explosief. De straat is afgezet.



Bouwvakkers vonden het explosief, volgens een ooggetuige een handgranaat, tussen 6.30 uur en 7.00 uur. De handgranaat lag volgens de werklieden bij de voordeur in een portiek.



Jos Putter en Jeffrey Wagter van AC Borst Bouw zijn al een jaar bezig met het verbouwen van 274 woningen in de Westerduinenstraat. Wagter werd dinsdagochtend door een collega geroepen. "Je moet snel komen, zei hij tegen mij."



Samen lopen de mannen naar de portiek. "Voor een van de voordeuren lag er een handgranaat. Ik schrok me dood. Dan sta je ineens een meter van een explosief af," zegt Wagter. "Terwijl mijn collega de politie belde ben ik meteen het trappenhuis ingeschoten en bij andere bewoners gaan aanbellen om te zeggen dat ze binnen moesten blijven."



Amsterdam heeft de laatste maanden te maken gehad met achtergelaten explosieven. Eind oktober werden in een paar nachten drie handgranaten gevonden. Het lijken opnieuw voorbeelden van de bedreigingsmethode die in de stad verontrustend vaak wordt toegepast: explosieven achterlaten bij bedrijven van rivalen of panden beschieten.





