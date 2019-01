Mogelijk doorstart voor theater M-Lab

Aanleiding is het advies voor muziektheater dat de Raad voor Cultuur vorige week publiceerde, waarin werd opgeroepen tot een heroprichting van M-Lab. Die oproep kreeg bijval van diverse acteurs en theatermakers.



"De afgelopen week zijn we overspoeld door hartverwarmende reacties, waaruit blijkt dat de leegte die M-Lab heeft achtergelaten om invulling vraagt", staat in een verklaring van de oorspronkelijke oprichters Koen van Dijk, Marianne Huibers en Carmen Nicolaï. "Wij zijn nu de mogelijkheden aan het onderzoeken voor een doorstart van M-Lab."



In de loop van het jaar hopen ze hun plannen voor een nieuwe toekomst te presenteren.



Subsidies

M-Lab, naar een idee van Joop en Janine van den Ende, opende in 2007 zijn deuren als productiehuis en theater. Door het verdwijnen van subsidies kwam aan het theater noodgedwongen een einde.



Het was de bedoeling dat M-Lab het Nederlandse equivalent zou worden van de 'off-Broadway'-theaters in New York: een plek waar onbekende en nieuwe, oorspronkelijk Nederlandse stukken konden worden uitgeprobeerd.



Door de jaren heen werden meer dan vijftig producties gemaakt en hier kwamen vele successen uit voort, zoals Into the Woods, De Gebroeders Leeuwenhart, Urinetown, Spring Awakening, Een Wintersprookje en RENT.