Mogelijk DNA-onderzoek in Amsterdamse coldcase

De coldcase komt dinsdagavond aan de orde in het tv-programma Opsporing Verzocht.



Het team hoopt met nieuwe aandacht, technieken en een beloning van 15.000 euro tips over de zaak te krijgen. Mocht dat niet lukken, dan wil het OM mogelijk 'in de nabije toekomst' zo'n dna-onderzoek inzetten.



De weduwe is vermoedelijk slachtoffer geworden van een roofmoord. Na haar dood bleek een geldkistje verdwenen.



Coldcasekalender

Deze zaak is ook terug te vinden op de speciale coldcase-kalender die maandag is gepresenteerd. Hierop zijn ook zes Amsterdamse onopgeloste politiezaken terug te vinden.



Milica van Doorn

Onlangs werd door een dna-verwantschapsonderzoek na 25 jaar een verdachte aangehouden in de de verkrachtings- en moordzaak-Milica van Doorn.