Moeten 150 huizen wijken door bouwplannen in Noord?

Als oud-Noorderlingen worden we verdreven door het grote geld Hans Hamer

In een brief van huisbaas Eigen Haard staat dat eventuele nieuwbouw tussen 2020 en 2024 kan beginnen.



"Het kwam als donderslag bij heldere hemel," zegt Esther Boersma. "De woningen, uit de jaren tachtig, zijn nog hartstikke goed."



Ook bewoner Henk Broersma heeft een slecht voorgevoel. "Er is officieel niets beslist, maar we hebben het gevoel dat ze het Laanwegkwartier en het IJplein weg willen hebben. Ze willen de weg vrijmaken voor dure woningen."



Extra bewonersavond

Het is vooral de fietsbrug die het Laanwegkwartier op losse schroeven zet, zegt zijn gevoel. "Deze woningen hebben maar één probleem: ze liggen op de verkeerde plek. Voor de Noord/Zuidlijn zijn in de hele stad nul woningen gesloopt. En dan zouden we hier meer dan twintig woningen slopen voor een fietspad!"



Door de komst van tientallen bezorgde buurtbewoners verliep een deelraadsvergadering vorige week tumultueus. En dat terwijl ook stadsdeel Noord vindt dat eerst renovatie van de woningen moet worden overwogen en pas dan eventueel sloop.



Morgen komen de bouwplannen wellicht zijdelings ter sprake in de gemeenteraad, maar het collegebesluit over de principenota is twee weken uitgesteld. De reden is dat er eerst een extra bewonersavond komt. Wethouder Eric van der Burg (Ruimtelijke Ordening) wil met bewoners in gesprek.