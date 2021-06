Moet sportschool Pancration morgenochtend echt zijn deuren sluiten?

Moet de in de buurt geliefde sportschool Pancration in Noord werkelijk morgenochtend haar deuren sluiten? De verhuurder wil het pand leeg hebben, maar bedrijfsleider Sharon Dolman wil pas vertrekken als zeker is dat haar sportschool ergens anders toekomst heeft.

Hoewel haar stem nog hoopvol klinkt, zeggen Sharon Dolmans woorden iets diametraal anders: “Ik sta met mijn rug tegen de muur.’’ En: “Ik weet echt niet meer wat ik nog moet doen. Morgen kan het allemaal over zijn. Dat kan toch niet?”

Achter de bar van sportschool Pancration in Noord haalt Dolman een flesje sportwater uit de koelkast. Aan de muur hangen foto’s uit betere dagen. Burgermeester Eberhard van der Laan die in 2011 de heropening kwam opluisteren. Hij staat naast een lachende Chris Dolman, de vechtsporter – worstelen was zijn specialiteit – die de sportschool 20 jaar geleden opende.

Zijn dochter Sharon (37) is er nu al tijden de drijvende kracht. 300 jonge kinderen trainen er, vertelt ze. Van wie 90 procent gratis dankzij een stadspas van de gemeente. Op de balie ligt een met viltstift beschreven briefje van een van hen. ‘Ik wil niet dat de sportschool dichtgaat, want het is heel leuk en ik zit er zelf ook op.’ De boodschap is ondertekend met ‘Aali’.

Tegenover een vitrine met te koop aangeboden bokshandschoenen is aan een andere wand het lesrooster op een krijtbord vermeld. Maandagmiddag onder meer kickboksen voor kinderen tot 10 jaar, dinsdag taekwondo voor de jeugd en als slot van de week de zaktraining op zaterdag.

Het is een schema waar vanaf morgen misschien een streep doorheen kan. Om zeven uur op de maandagochtend zullen de door de deurwaarder ingehuurde verhuizers voor de deur van het lage jaren 60-pand staan. Althans dat vermeldde het dwangbevel dat Dolman nu twee weken geleden in handen kreeg gedrukt.

Ze zet de situatie uiteen. Het pand, een voormalig schoolgebouw, was sinds 2002 van vader Chris, die het in 2018 verkocht aan een Tsjechische investeerder. Die heeft het gebouw nog steeds in bezit, maar meldde zich een week voor het dwangbevel telefonisch bij Sharon Dolman. De boodschap: het pand wordt opnieuw verkocht. En omdat de eigenaar het pand leeg wil opleveren, wil hij de sportschool vervangen door een anti-kraakhuurder. Dolman kreeg tot maandagochtend 28 juni om haar spullen te pakken en te vertrekken.

Huurachterstand

Zoiets kan toch niet zomaar met een deugdelijk huurcontract? “Dat hebben we niet,’’ zegt Sharon sip. “Er is nooit iets op papier gezet. Mijn vader is van de oude stempel, het type van een-man-een-man, een-woord-een-woord. Hij vertrouwde de nieuwe eigenaar.’’

Het is duidelijk: de verhoudingen inmiddels zijn inmiddels bekoeld. Sharon Dolman ziet haar levenswerk ernstig in gevaar komen. Ze volgde zelf op haar zevende haar eerste judoles in het pand. Sinds ze er 20 jaar geleden ook begon te werken, vervult de sportschool meer en meer een huiskamerfunctie voor de buurt waar tientallen nationaliteiten door elkaar wonen.

Dolman vertelt over de buurman die een paar jaar terug huilend binnenkwam. Hij was wegens huurachterstanden zijn woning uitgezet en wist niet meer wat te beginnen. “Het tekent onze plek in de wijk dat hij dan naar ons komt,’’ zegt Sharon. “Ik heb hem een kop koffie en een peptalk gegeven. Samen hebben we gekeken hoe we hem konden helpen.’’

Ze noemt ook de groep ‘kwetsbare meisjes van 12 tot 18 jaar’ die na schooltijd komt sporten en vaak nog lang blijft hangen op de banken in de lounge. “We worden niet rijk van de sportschool, maar het is wel leuk om mee te helpen.’’

Wethouder Kukenheim

Dan vertelt ze over de Gemeente Amsterdam waarover ze ‘geen kwaad woord’ wil zeggen. “Ze denken mee, hebben ons al vaak geholpen. Wethouder Simone Kukenheim heeft zelf gezegd dat ze wil dat we blijven doorgaan met ons werk. Alleen: waar moet ik heen als ze morgen echt onze spullen naar buiten dragen?”

Er speelt een tweede zakelijk verhaal rondom het vastgoed aan de Zilverberg in Noord. Het aanpalende perceel is nog wel eigendom van de gemeente. De nieuwe koper van het gebouw van Pancration, een projectontwikkelaar, zou ook dat andere pand willen kopen. Dolman denkt de achterliggende visie te doorzien: “Dan gaat alles hier tegen de grond en komt er een nieuw flatgebouw waaraan veel geld is te verdienen.”

Ze oppert dat de Gemeente zou kunnen weigeren het andere pand te verkopen zodat die plannen worden doorkruist. Maar goed, dat biedt op korte termijn geen oplossing. En dus houdt Sharon er rekening mee dat morgen werkelijk haar 20 bokszakken, tientallen fitnessapparaten en een vitrine vol gewonnen vechtsportbokalen op straat komen te staan. “Dat is de ergste, die onzekerheid,’’ zegt ze. “Gaan ze het doen of niet? Je kunt zo niet vooruitkijken, je kunt zo eigenlijk helemaal niets.”