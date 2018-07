Moet restaurant Ferilli's dicht na deze liquidatie?

Restaurant Ferilli's Caffè stond niet bekend als criminele hotspot

Bij koffiehuis Today was de afweging echter eenvoudig, omdat de zaak bij de opsporingsdiensten al geruime tijd bekendstond als verzamelplaats van een bepaalde groep criminelen. Een dergelijke politierapportage is er over Ferilli's vermoedelijk niet.



Hoewel ingewijden vertellen dat ook criminelen graag in het restaurant in de Beethovenstraat kwamen voor koffie en lunch, is het vooral een goedlopend restaurant met goeddeels nette klanten. Een tweede filiaal van het restaurant zat tot voor kort in het College Hotel.



Dilemma

De eigenaar van de zaak, Carlo Ferilli, zei gisteren dat Halsema na het schietincident bij de zaak op bezoek is geweest. Volgens Ferilli zou er vandaag opnieuw contact zijn met de burgemeester.



In hoeverre moet zo'n zaak boeten voor het feit dat één van de gasten is doodgeschoten? Dat lijkt Halsema voor een dilemma te plaatsen.



Bij die afweging moet de burgemeester beoordelen of de openbare orde in het geding is: loopt het publiek gevaar als de zaak open blijft?



Een sluiting moet 'de rust doen weerkeren' en 'de loop uit de zaak halen', kreeg ook nachtclub Suzy Wong te horen, nadat er tot twee keer toe handgranaten voor de deur waren gelegd. Koninklijke Horeca Nederland wil dat dit beleid verandert. Volgens de branchevereniging straft het overheidsbeleid de ondernemers, terwijl die al slachtoffer zijn.



