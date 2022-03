Moet nachtclub De Marktkantine nog voor de zomer sluiten? ‘Ik hoopte op begrip’

De Marktkantine in Amsterdam-West ontwikkelde zich afgelopen jaren tot een geliefde nachtclub. Beeld Tim Buiting

Dat De Marktkantine een ‘tijdelijk verhaal’ zou zijn, wist eigenaar Eelko Anceaux al toen hij het pand betrok in 2014. Het historische Marcantigebouw aan de Jan van Galenstraat in West staat al tijden op de lijst om gesloopt te worden en plaats te maken voor woonproject Het Marktkwartier. Het huurcontract van De Marktkantine werd vorig jaar verlengd, omdat de plannen voor het project waren verschoven. 1 juli loopt het contract af en dat betekent dat de deuren van De Marktkantine voorgoed zouden moeten sluiten.

“Het zat eraan te komen, toch valt het erg rauw op ons dak,” vertelt Anceaux. “Afgelopen twee jaar zijn we 100 weken gesloten geweest vanwege corona. We zijn net weer open. Over drie maanden moeten stoppen zou een ramp zijn.” De clubeigenaar doet een beroep op de projectontwikkelaar, consortium VolkerWessels Vastgoed en Ballast Nedam Development, om de sluiting uit te stellen. “We willen onszelf, maar ook Amsterdam de kans geven feestelijk afscheid te nemen.”

170 dagen extra

In het contact met de projectontwikkelaar heeft Anceaux voorgesteld om een nieuw tijdelijk huurcontract af te sluiten. “We vragen geen gekke dingen, alleen of we dit kalenderjaar af mogen maken. 170 dagen extra, met een closing party op 17 december. Om de gemiste maanden deels in te halen en te werken aan een spetterend afscheid. Dat kan niet op zo’n korte termijn. Artiesten zijn allang volgeboekt.”

Een woordvoerder van de projectontwikkelaar zegt het ‘natuurlijk vervelend te vinden dat De Marktkantine behoort tot de sector die hard getroffen is door de coronamaatregelen’, maar wil desgevraagd verder niet inhoudelijk ingaan op de zaak. Volgens de woordvoerder staat de start van de werkzaamheden gepland in 2022. Wanneer gestart wordt met de sloop, kan hij niet zeggen.

Anceaux denkt dat de daadwerkelijke bouwplannen veel langer op zich laten wachten dan de huidige schets. “Ik hoopte op begrip,” zegt de clubeigenaar. “De vergunningen liggen er nog lang niet. Het zou te zonde voor woorden zijn als we halsoverkop weg zouden moeten, maar het pand of de grond vervolgens lang ongebruikt zouden blijven.”

Uitgaan als een nachtkaars

De clubeigenaar zet naar eigen zeggen ‘alles op alles’ om weer om de tafel te gaan met de projectontwikkelaars. Hij grijpt ook terug op Nachtvisie, de ‘nachtnota’ die de gemeente vorig jaar aannam. Daarmee benadrukte het college juist het ‘enorme belang’ van nachtcultuur voor de stad. “De Marktkantine is heel veel voor Amsterdam gaan betekenen. Het is uitgegroeid tot een ontmoetingsplek en een plek waar mensen zich hebben kunnen ontwikkelen.”

Wethouder Touria Meliani (Cultuur) laat weten op de hoogte te zijn van de situatie rondom de nachtclub in West. “Door de groei van de stad staat de nachtcultuur onder druk. We hebben contact om te kijken of er nog mogelijkheden zijn voor De Marktkantine. Vanuit Nachtvisie proberen we het belang van de nachtcultuur waar mogelijk onder de aandacht te brengen. Dat zullen we in dit geval ook doen.”

Anceaux zint op acties om het vertrek uit te stellen. “Sluiten per 1 juli kan niet, dan zouden we uitgaan als een nachtkaars. We doen een beroep op de menselijkheid: zie De Marktkantine niet als de zoveelste loods om af te vinken van jullie lijstje.”

Ook bezoekers willen niet dat De Marktkantine haar deuren moet sluiten. Liefhebbers van De Marktkantine zijn daarom een petitie gestart. Het doel: voorkomen dat het pand gesloopt wordt en zorgen dat het dienst blijft doen als ‘culturele haven’.