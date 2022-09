Moet frituurfenomeen Eiburgh Snacks binnen acht weken verdwijnen? ‘Er wordt hier voorlopig helemaal niet gebouwd’

Frituur Eiburgh Snacks, al 25 jaar een fenomeen in de rafelrand van de Zuiderzeeweg, is door stadsdeel Oost gesommeerd binnen acht weken te vertrekken. Eigenaar Frans Splinter is van slag: ‘Dit kan gewoon niet kloppen.’ Het stadsdeel wil met hem in gesprek.

Frans Splinter (69) is er beroerd van en slapen gaat ook slecht. “Altijd als ik eraan denk, voel ik het in mijn buik. Ik ben al meer dan een kilo afgevallen.”

Woensdag 31 augustus kreeg hij, volkomen onverwacht (‘En níet aangetekend!’) een brief van de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving van stadsdeel Oost dat hij op een plek stond die in strijd is met het geldende bestemmingsplan. Hem werd gesommeerd binnen acht weken een eind te maken aan deze overtreding, en dus te vertrekken. Beroep is niet mogelijk.

Dat Eiburgh Snacks niet in het bestemmingsplan past, weet Splinter al sinds hij zich in 1997 vestigde in een uithoekje bij het uiteinde van de Piet Heintunnel, destijds nog een desolaat gebied. Van het stadsdeel kreeg hij een contract van het stadsdeel voor drie jaar, een tijdelijk contract dat steeds verlengd zou worden totdat bouwplannen voor dat gebied concreet zouden worden.

Splinter: “Maar ik keek eens om me heen en dacht: dat kan nog wel tien, twintig jaar duren.”

Vrolijk rommeltje

Bij een volgende aanvraag, in 2004, maakte volgens Splinter een ambtenaar van het stadsdeel een mondelinge afspraak: blijf maar gewoon zitten zonder telkens een verlenging, je krijgt drie jaar van tevoren een waarschuwing als het bestemmingsplan verandert. Splinter: “Ik weet alleen de naam van die man niet meer.”

In de decennia daarna is Eiburgh Snacks uitgegroeid tot een fenomeen in de stad. Volgens velen, en niet de minsten (oud-Parool-recensent Hiske Versprille bijvoorbeeld), bakt Splinter de lekkerste patat van de stad, mét stoofvlees. Dat stoofvlees is trouwens gevolg van een foutje. Per ongeluk te lang gebakken fricandeau. Het bleek een perfect ingrediënt voor stoofvlees.

De locatie van Eiburgh Snacks is onderdeel van de ervaring: een geïmproviseerde, tochtige keet, omringd met beschilderde pallets en tuinmeubelen. Een vrolijk rommeltje.

Frituurstank

Tot voor kort zat ook nog een hoogbejaarde Belg, Juul, naast het kot de hele dag aardappelen te schillen, 80 kilo per week, met de hand. Kort voor corona ging hij dan eindelijk met pensioen, 83 jaar destijds. Tel daarbij op de legendarische bediening van Splinter en zijn collega's, in de regel mopperend, op het randje van chagrijnig, en vaak daar overheen.

En die plek zou nu op stel en sprong moeten verdwijnen? Splinter snapt er niets van. “Ik wil het stadsdeel niet op stang jagen, maar dit kan gewoon niet kloppen. Mij is altijd beloofd: zolang je niet in de weg staat, kun je blijven staan. Als ze hier flats gaan bouwen, snap ik heel goed dat ik weg moet. Je wilt vanaf je flat niet hierop kijken of in de stank van de frituur zitten. Maar er wordt hier voorlopig helemaal nog niet gebouwd. En drie jaar is drie jaar, en niet acht weken.”

Vaste klanten

Voor zijn vaste klanten zou het verdwijnen van Eiburgh Snacks ook een groot gemis zijn. “Hier is de beste patat,” zegt Ronald Baden (51), “lekker doorbakken. Dit zijn de smaakvolle plekken in de stad. De rafelrandjes hebben het steeds moeilijker.”

Dat de zaak een rommeltje is, spreekt hem alleen maar aan. Baden: “Het is het ongecompliceerde. De liefde voor de snack. En dat het niet zo gladgestreken is: doe maar normaal.”

Jan Klomp zit net aan een frikandel speciaal en een berenhap met satésaus. Klomp: “Ik ben 66, dus ik kom hier al 40 jaar. Ik snap niet wat de gemeente bezielt. Elke keer als ik in Amsterdam ben, kom ik hierheen. Het is echt een rustpunt. Het is een stressige wereld, mijn baan ook, en dan is het prachtig om hier altijd even te ontspannen, en dan weer de auto in, 100 kilometer rijden.”

Patat stoofvlees eet hij trouwens nooit. “Nee, altijd simpel.”

Ook Thomas Rijnbeek (36) komt hier al zestien jaar. Rijnbeek: “Het is hier een begrip. Mensen komen hier van heinde en verre naartoe, soms al tientallen jaren. Op zaterdag zie je vaak vaders met hun kinderen, vaste prik, een patatje halen.”

Dat komt juist door de brakke locatie, vindt Rijnbeek: “Hoe het eruitziet, heeft juist charme. Dit is veel gezelliger dan een cafetaria vol TL-licht. En hier kun je nog eens een praatje maken met klanten. En parkeren voor de deur.”

Opgelucht

In de namiddag heeft Splinter contact met het stadsdeel. Hij hoeft zich volgens stadsdeelbestuurder Jan-Bert Vroege (D66) voorlopig geen zorgen te maken. Vroege laat uitzoeken hoe het precies zit, en daarna wordt Splinter uitgenodigd voor een gesprek.

Splinter is redelijk opgelucht. “Dit kan alleen maar betekenen dat ik hier nog minstens drie jaar kan blijven. Ik hoef in elk geval niet binnen acht weken dicht.”