Moet de airco uit in winkelstraten? De gemeente gaat het onderzoeken

De Kalverstraat. Beeld Birgit Bijl

Het Spaanse parlement keurde vorige maand een controversieel energiebesparingsplan goed: het is in openbare ruimtes verboden om de airconditioning te gebruiken bij temperaturen onder 27 graden. Bedrijven waar medewerkers handenarbeid moeten verrichten, waaronder bars en restaurants, mogen afkoelen tot 25 graden.

Genoeg reden voor D66-raadslid Rob Hofland om aan Pels te vragen of Amsterdam dit beleid ook kan hanteren. Hofland: “Als je door de Kalverstraat loopt, staan de deuren open terwijl de airco giert. Mensen kunnen nu bij een gigantisch aangename temperatuur kleren passen. Ik kan me voorstellen dat klanten niet per se in alle koelte hoeven te shoppen als het buiten dertig graden is.”

Pels reageerde instemmend. “Het is mij ook een doorn in het oog als de deur open staat met de airco aan. Ik ga onderzoeken wat we daar juridisch mee kunnen. Het is in Spanje gelukt, dus het lijkt me interessant om te verkennen.”

Prijs voor Amsterdam

In Spanje werd de maatregel ingevoerd om te voldoen aan het noodplan van de Europese Unie. Volgens het plan moet Spanje het gasverbruik met 7 tot 8 procent verminderen, terwijl de meeste EU-lidstaten worden opgeroepen om 15 procent te besparen. In tegenstelling tot veel andere EU-landen gebruikt Spanje veel minder Russisch gas, maar wil het land solidair zijn met Europa.

Amsterdam is ook hard bezig om minder te verbruiken. Met bedrijven op de Zuidas is afgesproken om ’s nachts lichten te dimmen en in gemeentepanden gaat de thermostaat omlaag. Wethouder Pels roept winkels en bedrijven op om de deur dicht te doen als de airco of verwarming aanstaat zodat Amsterdam ook richting de 15 procent gaat. De besparingen liggen nu op circa 4 procent.

Amsterdam werd twee weken geleden voor de effectieve samenwerking met het bedrijfsleven en het voortvarend uitvoeren van spoedacties genomineerd voor een klimaatprijs. De filantropische non-profitorganisatie Bloomberg nomineerde de stad voor de ietwat ingewikkeld klinkende categorie ‘Verenigde directe actie in kritieke sectoren’ (United to accelerate immediate action in critical sectors). De uitreiking is op 19 oktober.