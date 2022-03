Moet Amsterdamse Noura O. in een kliniek worden behandeld na de dood van Omar Essalih?

In mei 2020 werd Omar Essalih gedood bij een schietpartij in Amsterdam. Beeld Michel van Bergen

De 22-jarige Ismail el B. is in december al veroordeeld tot tien jaar cel voor het doodschieten van Omar ‘Centjes’ Essalih, op 3 mei 2020 in Amsterdam. Een vooropgezet plan acht de rechtbank echter niet bewezen, dus is hij niet veroordeeld voor moord maar voor doodslag.

In de zaak tegen Noura O., die bij de schietpartij was, sporen mee wegmaakte en samen met El B. vluchtte op een scooter, zien de rechters bewijs voor medeplichtigheid van de doodslag – dus niet voor het veel zwaardere ‘medeplegen van moord’ waarvoor justitie 16 jaar cel plus tbs met dwangverpleging wil.

Stoornissen

In december bepaalde de rechtbank in een tussenvonnis dat de reclassering een nader ‘maatregelenrapport’ moest leveren waarin wordt geadviseerd wat moet gebeuren tegen de stoornissen van de Amsterdamse. O. kampt met borderline en antisociale trekken, waardoor de rechtbank haar verminderd toerekeningsvatbaar acht.

Donderdag herhaalde een medewerkster van de reclassering op een extra zitting dat het plan is Noura O. te laten opnemen in een Friese kliniek, als daar plaats is en ze daar door de intake komt. Daar kan ze dan volgens de deskundigen het best worden behandeld aan haar ‘kwetsbaarheid en beïnvloedbaarheid’. De rechtbank zal op 17 maart haar straf uitspreken, waaruit dus vooral ook duidelijk wordt hoe en onder welke voorwaarden ze moet worden behandeld.

Behandeling vanuit huis

Zelf wil O. wel worden behandeld, maar dan vanuit huis, zei ze. “Ik heb me beter ontwikkeld tijdens mijn detentie en heb mijn fouten ingezien,” zei ze. “Ergens vind ik het ook wel overdreven dat ik behandeld moet worden, maar ik zou wel meewerken. Als ik in een kliniek in een kamer word opgesloten, heb ik geen steun. Ik wil (thuis) steun van mijn moeder.”

De grote zorgen die bestaan over haar ‘negatieve sociale netwerk’ (ze trok voortdurend op met criminelen) en haar persoonlijkheidsproblematiek, zijn inmiddels niet allemáál meer gegrond, zo beloofde O. de rechtbank. “Ik ben me bewust van mijn fouten en heb mezelf opengesteld voor het praten over mijn problemen. Vroeger vond ik erkenning van jongens belangrijk, maar nu vind ik die niet meer relevant. Ik wil een nieuw hoofdstuk in mijn leven beginnen.”

Het doodschieten van Essalih door El B. was ook ‘geen liquidatie, maar een uit de hand gelopen ruzie’, is O. met de rechtbank eens. “Ik kan me de woede van de nabestaanden voorstellen, ik leef met ze mee en zal een schadevergoeding betalen.