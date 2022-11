Moeilijke brieven spelen rol in financiële problemen van jongvolwassenen

De Blauwe Envelop. Beeld Getty Images (beeldbewerking Parool)

Slechts 22 procent van de jongvolwassenen tussen de 18 en 35 jaar begrijpt altijd alles wat er in brieven staat die ze ontvangen van organisaties als de Belastingdienst of energieleverancier. Bijna driekwart (71% procent) gebruikt Google om begrippen in ontvangen mails of post te ontcijferen, en 20 procent is weleens de fout ingegaan omdat het een begrip over geld niet goed begreep, blijkt uit onderzoek van SNS. Vooral vaktermen en lange zinnen zijn een struikelblok.

Tegelijkertijd blijkt uit cijfers van het Nibud dat 1 op de 5 jongvolwassenen tussen de 18 en 26 jaar te maken heeft met ernstige betalingsproblemen. En stichting BKR meldde eerder al dat het aantal jongeren tot en met 24 jaar met betalingsproblemen in een periode van vijf jaar bijna is verdubbeld en blijft stijgen.

Moeilijk focussen op school

Een eenvoudige betalingsachterstand of gemiste factuur kan de kiem zijn voor grotere schulden. Uit onderzoek over schaarste door psycholoog Eldar Shafir is inmiddels bekend dat schaarste bezit neemt van de hersencapaciteit. Wie een tekort ervaart – door openstaande rekeningen bijvoorbeeld – denkt continu aan dat tekort.

Honger is hier een goed voorbeeld van en op financieel gebied werkt het ongeveer hetzelfde. Jongeren met schulden denken aan hun tekorten waardoor er in hun hoofd geen of minder ruimte is om te focussen op de langere termijn. Focussen op bijvoorbeeld hun studie of toekomstplannen maken, is moeilijk of onmogelijk en daar komen continue stressgevoelens nog eens bij.

Daar zijn ze zich bij de buurtteams in Amsterdam van bewust. Amsterdammers met vragen of problemen op het gebied van zorg, welzijn, geld, wonen, gezondheid, werk, meedoen of veiligheid kunnen terecht bij een buurtteam in hun wijk en er is speciaal voor jongeren die financiële hulp nodig hebben het Jongeren Financieel Café.

Stapel ongeopende brieven

Azzeddine (31) en zijn collega’s zien daar jongeren verschijnen voor gratis hulp. “We willen zo laagdrempelig mogelijk zijn,” zegt Azzeddine die bij het buurtteam in Oost werkt en vanwege zijn werk voor de gemeente niet met achternaam in de krant wil.

“Eerst maken we kennis en hoor ik hun verhaal. De tweede keer vraag ik of ze hun post mee willen nemen. Er zijn jongeren die een hele stapel ongeopende brieven hebben. Ze weten dat er iets in staat dat eindigt op ‘betalen’. Of ze zien allemaal maar lappen teksten en negatieve berichten die ze niet begrijpen. Dan laten ze de volgende brief maar dicht en maken ze zich daar wel zorgen over.”

Doorvragen

Met humor probeert Azzeddine, de jongeren een beetje te laten ontspannen. “Geld en schulden zijn zware onderwerpen en je hebt daar continu stress van. Als jongeren eenmaal bij ons zijn, gaan we ze helpen en proberen we het allemaal luchtiger voor ze te maken.”

Belangrijk voor de buurtteams is doorvragen. “Schulden zijn vaak het gevolg van iets. We kijken niet naar de schuldvraag, maar vragen wel wat er meer is. Taalbarrières zorgen ook op andere vlakken in het leven voor moeilijkheden. Of verslavingen, of mentale problemen of het loopt niet lekker op school. We vragen door zodat we alle jongeren hulp kunnen bieden die bij hen past.”

Chavel Talla: ‘Leuk dat je een brief stuurt, maar ik weet nu niet concreet of ik iets moet doen en wat ik dan zou moeten doen.’

Chavel Talla (20) studeert Creative Business en werkt in loondienst als pakketbezorger

“Soms krijg ik een brief, bijvoorbeeld van mijn zorgverzekering, en dan lees ik die en denk ik: leuk dat je een brief stuurt, maar ik weet nu niet concreet of ik iets moet doen en wat ik dan zou moeten doen. Ik liep op een moment achter met de automatische incasso. Gelukkig kon mijn moeder me helpen, maar ik denk vooral: waarom al die ingewikkelde woorden?”



“Als je wil dat mensen je echt begrijpen, moet je toegankelijk schrijven. Ik werk als bezorger voor DHL in loondienst. Soms verdien ik 400 euro, soms 800 euro, afhankelijk van hoeveel ik kan werken, want ik studeer ook nog.”

“Beetje bij beetje begrijp ik meer begrippen op mijn loonstrook. Ik heb er op de basisschool niets over geleerd en op de middelbare hebben we het wel een keer besproken, maar niet vaak. Te weinig vind ik. Gelukkig kan ik mijn moeder om hulp vragen, of op internet zoeken naar begrippen.”

Zoe Betrian: ‘Ineens kreeg ik een brief van de Belastingdienst met de melding dat ik 5000 euro moest betalen.’

Zoe Betrian (26) is PR-consultant

“Twee jaar geleden werd mij aangeboden om freelance te werken tijdens mijn stage. Ik moest me registreren als ondernemer bij de KVK en ik dacht: dat doe ik wel even. Heel veel dingen begreep ik niet of had ik gemist. Ineens kreeg ik een brief van de Belastingdienst met de melding dat ik 5000 euro moest betalen. Ik raakte helemaal in paniek. 5000 euro…”

“Mijn stiefvader kon me helpen en het bleek te gaan om een gemiste inkomstenbelastingaangifte. Ik kreeg een boete van 90 euro. Dat is nog steeds veel geld, maar gelukkig kon ik het betalen en liep het bedrag niet hoger op.”

“Ook als je toeslagen wil aanvragen moet je op je hoede zijn, blijkbaar. Ik had geen flauw idee bijvoorbeeld dat als je van baan wisselt, je ook je inkomsten moet veranderen. Zorgtoeslag is een voorschot en als je meer gaat verdienen moet je het terugbetalen. Misschien heb ik niet goed opgelet, of heb ik het niet begrepen, maar dat zegt ook genoeg, toch?”

Ramez Nourzada: ‘Ik had meer les gewild op school over persoonlijke financiën, dat was nuttig geweest.’

Ramez Nourzada (28), Legal Recruiter

“Ik kan me voorstellen dat de gemiddelde burger moeite heeft met het begrijpen van brieven die over financiën of toeslagen gaan. Ik heb zelf bijvoorbeeld mijn moeder geholpen met aanvragen voor zorg- en huurtoeslag. Eind deze maand heb ik mijn masteruitreiking op de VU. Ik heb een kritische blik door mijn studie rechten en kan goed lezen. En toch weet ik dat zelfs juristen nog weleens moeite hebben met financiële vraagstukken.”



“Aanvragen zijn niet transparant en er worden onnodig moeilijke woorden gebruikt. Ik had meer les gewild op school over persoonlijke financiën, dat was nuttig geweest. Gewoon hoe je een simpel budget opstelt voor je uitgaven bijvoorbeeld.”

“De tijd verandert snel en waar je vroeger cash had – en als dat op was, was het ook echt op – kan je nu allemaal uitgestelde betalingen doen via bijvoorbeeld Klarna en Afterpay en automatische incasso’s en abonnementen zoals Netflix en Spotify. Dat kan ervoor zorgen dat je het overzicht verliest. Ik vind dat los van de moeilijke termen ook zorgelijk. Dat kan tot schulden leiden. Als je jongeren leert budgetteren en meer begeleidt bij hoe je om moet gaan met geld, gebeurt dat minder snel, denk ik.”