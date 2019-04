Moederbedrijf: 'Hudson's Bay sluit vanwege verliezen'

Dat stelt het bestuur van het Duitse moederbedrijf van de keten, Galeria Karstadt Kaufhof.



In interne stukken van de eigenaar in handen van het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche wordt 'sluiting of faillissement' - nog dit jaar - als 'economisch de meest zinvolle oplossing' aangemerkt.



Reorganiseren of saneren zal de komende tien jaar hoogstens de helft van de verliezen wegnemen. Volgens de documenten ziet het er niet naar uit dat Hudson's Bay voor eind 2027 - tien jaar na de eerste opening - uit de rode cijfers komt.



Als de huidige problemen zich onverkort voortzetten, zullen de Nederlandse warenhuizen tot en met 2027 een miljard euro verlies lijden.



Deuren sluiten

Simpelweg de deuren dichtdoen betekent dat de huur gewoon doorbetaald moet worden. Al eerder bleek dat Hudson's Bay voor het merendeel van de zaken, waaronder in Amsterdam en Amstelveen, langjarige contracten afgesloten, tot een periode van 15 jaar.



Hudson's Bay stelde vorig jaar de opening van Amstelveen en Utrecht al - uiteindelijk - een jaar uit, waarbij het de huur van de lege warenhuizen gewoon moest afdragen.



Het Canadese Hudson's Bay Company kwam in 2016 met 300 miljoen euro investeringsgeld naar Nederland. Doel was 'twintig vestigingen of meer' te openen, op de puinhopen van V&D.



September 2017 gingen de eerste warenhuizen open, waaronder het vlaggenschip op het Rokin. Vorige maand volgden nummers 13 en 14, Amstelveen en Utrecht. Ook baat de keten twee vestigingen van koopjesketen Saks off 5th uit.



Dat er aanloopverliezen zouden zijn vanwege de opeenvolgende openingen, was ingecalculeerd. Maar eind vorig jaar bleek al dat ook de consumentenomzet zwaar tegenviel en de operationele verliezen hoger waren dan ingeschat.



Overname

Omdat ook het Duitse Galeria Kaufhof moeizaam draaide - gevoegd bij tegenslag in de Noord-Amerikaanse thuismarkt - besloot Hudson's Bay Company vorig jaar, na lang talmen, een meerderheidsbelang in de Europese activiteiten te verkopen aan rivaal Karstad.



Dat heeft de problemen niet opgelost. Volgens de stukken heeft de combine alleen in februari al 20 miljoen euro verloren, de helft meer dan een jaar eerder. In maart zou de consumentenomzet 10 procent zijn teruggelopen. Ook de kerstomzetten vielen tegen.



Uit de papieren blijkt dat in Duitsland 2800 werknemers van Kaufhof hun baan zullen kwijtraken, vooral warenhuispersoneel, om jaarlijks 150 miljoen euro te besparen.

Hudson's Bay wil 'niet inhoudelijk reageren' op de berichtgeving.



