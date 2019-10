Moeder Sloterplasbaby vrijgesproken

De moeder van de Sloterplasbaby is woensdag vrijgesproken. Er kan niet worden bewezen dat ze het lijkje in 2016 bij de Sloterplas heeft verborgen.

“Er is veel onduidelijk gebleven in deze zaak. Het is niet duidelijk waar de tas precies is neergelegd en of er iets met de tas is gebeurd. Niet duidelijk is ook hoe de spullen nat zijn geworden. De plaats waar de tas is gevonden was goed zichtbaar. Het hoofdje van de baby was bovendien ook zichtbaar. Dit wijst niet op het verbergen van het lijk,” aldus de rechtbank.

Het OM eiste vorige maand vijftien maanden celstraf waarvan vijf maanden voorwaardelijk en een psychologische behandeling in De Waag. Ze was woensdag zelf niet aanwezig bij de rechtszaak. Haar advocaat was er wel.

De destijds 25-jarige vrouw liet haar pasgeboren zoontje in de periode tussen 1 april en 8 juni 2016 in een sporttas achter bij de Sloterplas. Het jongetje had een laag geboortegewicht – 1700 gram – en was volgens de vrouw doodgeboren. Een wandelaar met een hond vond de tas op 8 juni 2016 en alarmeerde de politie, die twee jaar lang intensief bezig is geweest met het onderzoek.



Ongehuwd zwanger

Toen de moeder na twee jaar nog niet was gevonden, is toestemming gevraagd voor een dna-verwantschapsonderzoek in de gehele criminele databank van Nederland. Via dit onderzoek kon de vader, die verdacht wordt van het oplichten van meerdere vrouwen, worden getraceerd. Hij noemde vrijwel direct de naam van de moeder, een Marokkaanse vrouw uit Amsterdam-West.

De moeder was bang dat uit zou komen dat ze ongehuwd zwanger was. Ze zei tijdens de zitting twee weken geleden dat ze haar zoontje niet wilde verbergen, maar juist op een zichtbare plek had gelegd in de hoop dat hij zou worden gevonden en een begrafenis zou krijgen. De vrouw is deels verminderd toerekeningsvatbaar.