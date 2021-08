Moeder Slotermeerbaby: ‘Vader dumpte baby in vuilcontainer’

Beeld Hollandse Hoogte / Rink Hof

Daarmee heeft ze haar verklaring gewijzigd. Eerder gaf ze toe het zelf te hebben gedaan. R. woonde dinsdagmiddag de pro-formazitting via ‘telehoor’ bij, omdat zij net een dochtertje heeft gekregen. Ze blijkt zes kinderen te hebben.

De vrouw, geboren op Madagaskar, gekleed in een wit T-shirt en met een knotje op het hoofd, hoorde de verdenking van poging tot kindermoord uiterlijk onbewogen aan. Ze zei gespannen te zijn en stress te hebben.

Plastic zak

Over de verdenking zei ze: “Ik heb het niet gedaan. De kinderen zijn alles voor mij. Het doet me heel erg pijn. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen.”

R. zei aanvankelijk dat ze het kindje zelf in een plastic zak had gestopt en in een prullenbak had gedaan, maar kwam daar later op terug. Haar zou na de geboorte zijn verteld dat het kindje overleden en begraven was.

De vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats werd half april in Duitsland aangehouden. Zij stond dinsdagmiddag in deze eerste zitting terecht voor een poging tot kindermoord. Hierop staat een celstraf van maximaal zes jaar, of een boete van maximaal 58.000 euro.

R. erkende dat ze de moeder is van het meisje en zei haar Nomena te hebben genoemd. Het gaat niet goed met haar, laat ze via een tolk weten.

Tekening van Todisoa R. in de rechtbank. Beeld ANP / ALOYS OOSTERWIJK

Azc in Katwijk

Haar oudste kind verblijft in Madagaskar. Een aantal kinderen verblijft in een azc in Katwijk. Ze doet haar best om dagelijks met haar kinderen te bellen. De Raad voor de Kinderbescherming probeert te kijken of ze een afspraak kan maken.

De politie kwam de moeder op het spoor dankzij een vingerafdruk die op de plastic tas zat waarin het baby’tje was gestopt. De vrouw kon zeven jaar na dato worden aangehouden omdat ze een strafbaar feit in Duitsland had gepleegd waarna haar vingerafdrukken in de Duitse databank terecht kwamen.

Na een internationale check door de politie was er een recente ‘hit’ waarbij de vrouw aan de baby gekoppeld kon worden. Een dna-onderzoek wees vervolgens uit dat de vrouw de moeder was van het inmiddels zesjarige meisje dat momenteel bij haar adoptieouders verblijft. Het meisje is op de hoogte gebracht van haar moeders arrestatie.

Voor welk strafbaar feit de vrouw in Duitsland werd gezocht, weet het OM niet. “Dat is voor deze zaak niet relevant,” aldus een woordvoerder van het OM.

Rompertje

De baby, die vermoedelijk tussen een dag en twintig dagen oud was, werd op zondagochtend 26 oktober rond 4.15 uur door een buurtbewoonster ontdekt. Zij hoorde na terugkeer van haar werk gehuil uit de vuilcontainer in de Fritz Conijnstraat.

De brandweer wist het baby’tje uit de container te halen. Het kindje had een luier, rompertje en t-shirtje aan. Op haar voet zat een pleister waar de hielprik was afgenomen. Het zeer uitgebreide politieonderzoek waarbij ook de hulp van het publiek werd ingeroepen, leidde destijds niet tot de aanhouding van een verdachte.

R. is op 10 mei overgeleverd aan Nederland en zit in voorlopige hechtenis. De vrouw bleek in 2014 enige tijd in de nabijheid van de vuilcontainer te hebben gewoond. Rond 2018 woonde ze met een kind, geboren in 2017, in de Brabantse gemeente Gilze en Rijen.

De volgende zitting is vrijdag 5 november.