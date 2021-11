Moeder Sabrina Oosterbeek: ‘Mijn kind heeft een gezicht gekregen’

De grote zoekactie in mei 2017 naar Sabrina Oosterbeek. Beeld Amaury Miller

De rechtbank had Sjonny W. in 2019 ‘slechts’ 14 jaar en 5 maanden opgelegd voor alleen de doodslag op de Roemeense prostituee Mirela Mos (30) in 2004, nadat hij in zijn toenmalige huis in Amsterdam-Noord met haar naar bed was geweest.

De rechtbank zag onvoldoende bewijs dat hij in 2003 ook al prostituee Monique Roossien (26) na seks had omgebracht en verminkt, en haar vervolgens naakt had gedumpt op een talud aan de Uitdammerdijk, aan de boorden van het IJmeer. Zoals de rechters weliswaar bewijs hadden gezien dat Sjonny W. in 2017 in de nacht van haar verdwijning (als laatste) seks had gehad met Sabrina Oosterbeek, maar hadden geoordeeld dat het bewijs niet rond was dat W. de dader was.

Zwaar gemoed

Woensdagmorgen waren moeder Marion en zus Kim van Sabrina Oosterbeek net zoals de nabestaanden van Monique Roossien met zwaar gemoed naar het gerechtshof aan het Amsterdamse IJdok gekomen. Zou het hof W. wél veroordelen voor hun dood? Marion twijfelt al jaren niet aan W.’s schuld, maar ja, wat zou het hof doen?

Moeder Marion, kort nadat het hof arrest had gewezen: “Uit zelfbescherming was ik vanmorgen naar hier gekomen met het idee dat het niks zou worden. De eerste keer, bij de rechtbank, was het ook misgegaan. Aan de andere kant: dit hof was vanaf het begin blijven doorzetten en doorvragen...”

De hofvoorzitter deed een klein uur over het voorlezen van de samenvatting van het arrest. Adembenemend voor de nabestaanden. Stap voor stap werd duidelijk dat Sjonny W. óók zou worden veroordeeld voor het ‘mensonwaardige’ ombrengen en wegmaken van Oosterbeek en Roossien.

Zó gelukkig

“Mijn kind heeft een gezicht gekregen. Eindelijk,” zegt Marion. “Wij zijn zó gelukkig met deze uitspraak. Dat nu vaststaat dat Sabrina wel degelijk door hem is vermoord. De straf vind ik ook heel mooi.”

Om juridische redenen krijgt W. niet 20 jaar cel, maar 19 jaar en 11 maanden vanwege een eerdere veroordeling. Plus tbs met dwangverpleging, omdat het hof het oordeel van de deskundigen overneemt dat hij psychopathische trekken vertoont. “Die vent komt nooit meer op straat.”

Sjonny W. reageerde uiterlijk onbewogen, als enige rechtstreekse betrokkene, was ook Oosterbeeks moeder opgevallen. Wat ze nu gaat doen? “Zo maar eens rustig naar huis. Het verwerken kan verder. We gaan het allemaal een plek geven en een mooi afscheid voor Sabrina organiseren.”

De nabestaanden zijn er van overtuigd dat W. Sabrina heeft gedumpt in een specifieke vuilcontainer in Zuidoost, en dat ze nooit meer zal opduiken. Dat laatste denkt ook het hof.