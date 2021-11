Moeder over haar doodgeschoten zoon ‘Maantje’: ‘Op dat moment stort je wereld in’

De 30-jarige Amanuel Sambo werd vorig jaar in zijn rug geschoten in Amsterdam-Oost. Hij leek de schietpartij te overleven, maar overleed uiteindelijk aan complicaties in het ziekenhuis. ‘Op dat moment stort je wereld in,’ vertelde zijn moeder in een uitzending van Opsporing Verzocht.

Duizenden mensen die in de nacht van 17 op 18 november vorig jaar in de buurt van het Krugerplein in Amsterdam waren, zijn aan de hand van een sms-bom van de politie gevraagd dinsdagavond naar tv-progamma Opsporing Verzocht op NPO1 te kijken. De 30-jarige Amanuel Sambo uit Amsterdam-Oost, ook ‘Maantje’ genoemd, werd die avond in zijn rug geschoten, toen hij na een feestje zijn fiets ging halen op het Krugerplein.

Er zijn inmiddels vier verdachten aangehouden, maar toch zoekt de politie getuigen die meer kunnen vertellen over de nacht of de aanloop ernaartoe. Om die reden werden dinsdagavond in het landelijke opsporingsprogramma voor het eerst beelden van de aanval op het slachtoffer uitgezonden.

Achtervolging vier mannen

Op de beelden is te zien hoe een groepje van vier mannen Sambo achtervolgt die op dat moment naar zijn fiets loopt. Drie van de vier passeren het restaurant Eddy Spaghetti en lopen naar hem toe. Er lijkt een worsteling te ontstaan bij zijn fiets. Daar wordt hij van dichtbij in de rug geschoten. Kort nadat de geschoten waren gelost, zijn er twee verdachten aangehouden van 21 en 24 jaar oud. In het voorjaar van 2022 verschijnen zij voor de rechter. Later zijn er nog twee verdachten aangehouden. Wie welke rol had, is nog onduidelijk.

Sambo was die avond te gast op een verjaardagsfeest in de Transvaalstraat in Amsterdam-Oost. “We hebben het idee dat daar een conflict is ontstaan tussen Amanuel en de mensen op dat feest,” zegt een woordvoerder van de politie. De politie heeft al met verschillende feestgangers gesproken over de aanleiding van de schietpartij. Deze mensen laten volgens een woordvoerder ‘om welke reden dan ook’ niet het achterste van hun tong zien.

Oproep aan specifieke getuigen

In de eerste instantie leek hij het incident te overleven. Toen de moeder van Sambo arriveerde in het ziekenhuis, werd haar verteld dat er complicaties waren opgetreden en dat het niet was gelukt om hem te redden. “Op dat moment stort je wereld in, zoiets verwacht je nooit te horen. Het was een heel moeilijk moment.”

De politie heeft tijdens de uitzending een oproep aan specifieke getuigen gedaan. Op camerabeelden is te zien dat meerdere personen in auto's stappen op het Krügerplein, nadat de schoten waren gelost. Vermoedelijk waren de inzittenden ook op het feest. “Het doel is echt om die dader te pakken en de getuigen te beschermen,” benadrukt de politie.