Moeder ontvoerde Insiya: ‘Ik word elke dag geïntimideerd door Hemani’

Nadia Rashid (R) in januari bij de rechtbank voor de pro-formazitting tegen de vader van het ontvoerde meisje Insiya. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Hemani staat terecht wegens ontvoering van zijn destijds tweejarige dochter. Insiya werd met geweld uit de woning van haar oma in Watergraafsmeer gehaald en door haar vader meegenomen naar India. Het is het OM niet gelukt de in India woonachtige vader naar Nederland te krijgen om te worden berecht. De zaak wordt bij verstek behandeld.

“De meest gewelddadige ontvoering is een klap in het gezicht van de rechtstaat. Dat zijn uw woorden, rechtbank. Insiya zei de dag van de ontvoering: ‘Tot zo mama’. Het is nu jaren geleden. Er is geen dag dat ik er niet aan denk. Het is een ongezonde obsessie van haar vader om mij een lesje te leren. Hij kijkt nu live mee op Twitter van de verslaggevers en volgt de zaak,” aldus Rashid.

Ernstig gestalkt

“Deze nachtmerrie begon voor mij veel eerder. Ik werd ernstig gestalkt. Teams observeerden me lange tijd om zodoende Insiya te kunnen ontvoeren. Eerst was het een Brits, dan een Israëlisch team en daarna een Nederlands-Amerikaans team. Dit is ongehoord, we moeten het niet normaal maken. Keer op keer ging ik naar de politie. Ik moest logboeken bijhouden.”

“Hemani heeft het belang van Insiya niet voor ogen. We hebben slechts drie keer met elkaar kunnen spreken. In 2018 was de laatste keer. Insiya wist toen dat ik haar mama ben en liet haar haar en haar jurkje zien en dat zij haar haar kon vlechten.”

“Hemani gaat intussen door met rechtszaken. Hij verdraait de feiten en schildert mij af als boeman. Dit is niet het verhaal van een wanhopige vader. Ik word elke dag geïntimideerd door Hemani. Mijn familie en vrienden worden lastiggevallen en krijgen waarschuwingen. Hij stuurt dreigbrieven aan media en ambtenaren. Maar een ouder kan niemand stoppen. Ik zal ook nooit stoppen. Ik zal niet bezwijken, ook al moet ik tegen de stroom inzwemmen. Mijn vertrouwen is ernstig beschadigd.”

Psychische schade

“Ons gezinsleven is kapot gemaakt. Er is al vier jaar niet geknuffeld of kusjes gegeven,” huilt Rashid. “Insiya kan me niet vertellen hoe haar dag was, wat ze wil eten ‘s avonds, welk verhaaltjes mama zal voorlezen. Ze heeft niet gezien dat mama elke keer haar verjaardag heeft gevierd, al is ze duizenden kilometers verderop. Een klok waar de grote wijzer doorgaat en de kleine wijzer stilstaat. Verloren tijd krijg je niet meer terug. Straks is er een uitspraak en zijn alle rechtsmiddelen op maar de vraag wanneer ik mijn kind terugkrijgt, is niet beantwoord. Niet weten wanneer ze terugkomt, is heel erg. Er is geen afsluiting.”

Nadia Rashid, de moeder van Insiya, vraagt een schadevergoeding van 11.000 euro voor geleden materiële schade. Voor de immateriële schade, waaronder psychische schade, vraagt ze een bedrag van 15.000 euro. Aan het verwerken van het verdriet is ze nauwelijks toegekomen omdat ze met allerlei procedures bezig was.

Rashid vraagt ook een schadevergoeding van 10.000 euro voor haar dochter zelf. Het meisje werd op een gewelddadige manier ontvoerd en mocht geen contact meer hebben met de moeder. Ook de oma van het meisje vraagt een schadevergoeding van 1000 euro. Zij werd hardhandig behandeld en geslagen tijdens de ontvoering.

Ook medeverdachte Imran S., een neef van Hemani., staat woensdag terecht. De uitvoerders van de kidnap kregen eerder celstraffen tot ruim vier jaar.