Moeder ontvoerde Insiya houdt moed

Het kan niet zo zijn dat je kind wordt ontvoerd en dat je aan de Goden bent overgeleverd. Nadia Rashid

Volgens Rashid's advocaat Peter Plasman heeft de uitspraak van het hof geen gevolgen. "Ik kan het besluit van het hof volgen. Ze zeggen dat deze rechtszaak in India gevoerd moet worden. Het is een Indiase kwestie. Het huwelijk van de ouders is in India gesloten en het meisje woont er nu. Met deze uitspraak is ook verder geen schade aangericht. Het is een volkomen neutraal."



Familierechter

De familierechter in India, waar de ouders ook in een rechtszaak verwikkeld zijn, bepaalde eind vorige maand bovendien dat Insiya uiterlijk 27 maart aan haar moeder in Amsterdam moet worden overgedragen. Tot die uitspraak weigerde India de uitlevering van het meisje.



De vader van Insiya, Shehzad Hemani, heeft aangekondigd tegen die uitspraak in beroep te gaan omdat het meisje in India hoort. Rashid houdt moed. "Het gaat allemaal goed komen. Het kan niet zo zijn dat je kind wordt ontvoerd en dat je aan de Goden bent overgeleverd."



Ontvoerng

Insiya werd in september 2016 vanuit het huis van haar oma in de Watergraafsmeer ontvoerd. Zij zou nu in Mumbai wonen. Tegen de vader en zeven medeverdachten, onder wie een neef en zakenrelaties, loopt inmiddels een rechtszaak die in oktober wordt voortgezet. Pogingen om de vader naar Nederland te krijgen, zijn tot nu toe mislukt.



De ouders van Insiya zitten in een echtscheidingsprocedure. Rashid vertrok enkele jaren geleden met haar dochter naar Nederland.