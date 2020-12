Moeder: ‘Ik wil zien dat mijn zoon zijn vuurwerk inlevert’

Beeld Jean-Pierre Jans

Met frisse tegenzin levert hij een plastic Jumbo-tas in. Zo vanuit het opengedraaide raam op de zeiknatte tafel. Inhoud: wat strijkers en ander ‘onschuldig’ knalvuurwerk. Maar ook zes Cobra’s, illegale vuurwerkbommen waarmee je met gemak serieuze verwondingen kan veroorzaken.

Naast de jongen, die ‘zeker niet’ met zijn naam in de krant wil, zit zijn moeder op de bijrijdersstoel. “Ik ben meegekomen, want ik wilde graag met eigen ogen zien hoe hij het vuurwerk inleverde. Dat spul van hem heb ik gevonden in het schuurtje, maar ik wil het niet in of om mijn huis. Dus toen ik hoorde dat het we het het beste konden inleveren, hebben we besloten er op deze manier van af te raken.”

Het regent dat het giet, deze zondagmiddag. Er zijn normaal gesproken al vrolijkere plekken dan dit parkeerterrein bij Sportcentrum Ookmeer in Nieuw-West, maar nu is het allemaal wel heel erg deprimerend. Af en toe meldt zich een auto, maar de berijder parkeert dan zover mogelijk van dit inleverpunt en zit vage dingen te doen terwijl de regen tegen de beslagen ramen slaat.

Bescheiden animo

De aanloop is bescheiden te noemen: in de eerste anderhalf uur meldden zich drie auto’s. ’s Morgens meldden zich zeven auto’s op het inleverpunt in Uithoorn. Allemaal leveren ze een plastic tas in en maken zich dan weer snel uit de voeten. Ook verderop, in Zuidoost, kan vuurwerk worden ingeleverd, maar ook daar loopt het allesbehalve storm. Een van de beveiligers die is ingehuurd om chaotische toestanden te voorkomen, staat vooral drijfnat te worden. “Het is derde kerstdag, iedereen heeft natuurlijk een kater. En de regen helpt niet, mensen denken, nu maar even niet.”

Het doet een beetje denken aan de dagen waarop mensen wapens kunnen inleveren bij de politie: iedereen is een tikje beschroomd. Maar tegelijk ziet men kennelijk toch geen andere manier om van het vuurwerk af te komen, dan inleveren bij het bevoegd gezag. Want vuurwerk is dit jaar zelfs tijdens oud en nieuw verboden. De politie en de zorg kunnen onvermijdelijke slachtoffers met brandwonden, of ontplofte ogen, er naast de coronadruk even niet bij hebben.

Wie toch vuurwerk afsteekt, loopt het risico een boete te krijgen. Is het vuurwerk al in huis, dan moet je ervan af, want het kan je zelfs een strafblad opleveren, zegt een van de twee medewerkers van het inleverpunt. “Je kan vuurwerk niet bij het huisafval wegdoen: als het ontploft kunnen de medewerkers van de afvalverwerking verwondingen oplopen.”

‘Nooit onder de kraan’

En gewoon je zak met vuurwerk even onder de kraan houden, is dat geen optie? “Nooit doen, als het kruit nat wordt, kunnen er giftige dampen ontstaan. Nogmaals: je wilt niet dat andere mensen medische zorg nodig hebben, omdat jij je vuurwerk op een onverantwoorde manier dumpt.”

Even later meldt zich een nieuwe klant: Arnoud van Dalen heeft een tasje bij zich met redelijk onschuldig consumentenvuurwerk. “Ik vond het in de kast, het is al jaren oud, van de tijd dat mijn dochter nog thuis woonde. Of ik het niet zelf zou willen afsteken? Ach, dat heeft mijn interesse helemaal niet. En het is verboden, dus waarom zou ik?”

Het is nog een hele operatie, zo’n inleverpunt. Het moet ver genoeg weg zitten van woningen, maar het is ook niet de bedoeling dat het een al te ingewikkelde operatie wordt om het te bereiken. Afreizen per openbaar vervoer wordt afgeraden: met een tas vol vuurwerk in de bus, is geen goed idee. Een auto is noodzakelijk, maar dan nog is het inleverpunt in Zuidoost nauwelijks vindbaar.

De jongen die zich meldde met zijn moeder, rijdt een tikje treurig weg. Hoe hij aan zijn vuurwerk is gekomen, wil hij niet zeggen. “Maar ik ben er nu in ieder geval van af.”