Moeder doodgestoken drillrapper: ‘Hoop dat ook levens daders beëindigd zijn’

Rechtbanktekening van verdachten Alexio F. (tweede van rechts) en Yamanney A. (links) voor de rechtbank. Beeld ANP

“Ik hoop dat de moord jullie je leven lang zal achtervolgen,” zei ze donderdagmiddag in haar slachtofferverklaring, in het proces tegen verdachten Alexio F. (19) en Yamanney A. (21).

Muntslag: “Ik moest mijn eerste zoon laten gaan. Mijn prachtige zoon met kuiltjes in zijn wangen.”

Boos en radeloos

Grootfaams ouders zijn ‘boos, verdrietig en radeloos’, zei Muntslag, die zegt sinds de moord voortdurend met de dood te worden bedreigd ‘vanuit de drillrapscene’. “Ik heb aangiftes gedaan, maar voel me totaal niet gesteund of veilig. De verdachten worden gesteund en veiliggesteld door de politie, maar wij niet.”

Haar tweede zoon is eerder deze maand onder meer in zijn ‘rug, handen, hoofd en nek’ gestoken in Almere, nadat een drillrapper uit het rivaliserende kamp weken daarvoor was neergestoken in de Albert Heijn in de Watergraafsmeer waar ook die tweede zoon werkte.

Ook ouders kijken weg

Muntslag voelt geen schaamte uit de hoek van de verdachten. “Vooral bij de jongeren is het stil. Ook de ouders zijn stil en kijken weg. Ik wil mijn kinderen niet kwijtraken aan duivelskinderen. Aan ouders die hun kinderen beschermen en fouten goedpraten.”

Muntslag blijft in de reguliere en sociale media met de moord op Jay-Ronne Grootfaam worden geconfronteerd.

Kappartij

“En ook de kappartij die mijn tweede zoon heeft overleefd, zal behandeld worden in rechtbank.”

Verdachte Yammaney A. wilde niet op het relaas van Grootfaams moeder reageren. Alexio F. wel, kort: “Ik vind het heel erg voor de nabestaanden. Dit had niet moeten gebeuren.”

De officier van justitie houdt donderdagmiddag haar requisitoir, met de strafeis tot besluit.