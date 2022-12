Moeder doodgeschoten Roffinho (17): ‘Ik slaap één uur per nacht, dan trilt mijn lichaam’

De H-buurt in Amsterdam-Zuidoost rouwt om de vrijdagavond doodgeschoten Roffinho van Suijdam (17). Twee jongens, van 15 en 16 jaar, zitten inmiddels vast. Zijn moeder, te midden van een bloemenzee en vele kaarsen: ‘Dan word je gebeld dat het lichaam is vrijgegeven. Een kwartier later is het kerst.’

Het is een komen en gaan in het huis van de familie Van Suijdam aan de Haardstee, op tweehoog. Klasgenoten, buurtbewoners en familieleden komen hun medeleven betuigen. Roffinho ligt thuis opgebaard, ‘alsof hij slaapt’. Hij was zijn mbo-opleiding zorg aan het afronden. Op Parkhof, een woonlocatie voor mensen met een beperking, liep hij stage. Zijn moeder werkt er ook.

De afgelopen dagen had hij wat liefdesverdriet, vertelt zijn moeder. Hij lag langer in bed dan normaal en ’s avonds kwamen vrienden langs. Had ze het idee dat hij bedreigd werd, zoals bronnen Het Parool vertelden? Nee, zegt ze: ’s avonds sleutelde hij aan zijn scooter, de deur stond open. “Dat doe je toch niet als je je bedreigd voelt?”

Toen ze vrijdagavond rond half elf een knal hoorde, dacht ze eerst dat haar auto was beschadigd. Roffinho was buiten met zijn 14-jarige broertje en een vriend. De vriend kwam naar boven en riep dat er iemand neergeschoten was. Van Suijdams moeder, die net als alle anderen in dit artikel niet met naam in de krant wil, rende naar beneden.

Ze trof haar 17-jarige zoon – de oudste van haar zes kinderen – liggend aan op de begane grond van het trappenhuis. Ook zijn broertje en 11-jarige zusje keken toe.

Moeder begon te reanimeren

Het eerste wat ze deed: Roffinho’s jas opentrekken. Ze zag een schrammetje op zijn linkerschouder, waar de kogel zijn lichaam was binnengedrongen, en begon te reanimeren. Dat mocht niet baten. “Hij lag er vredig bij, met gekruiste benen. Geen geschreeuw, geen pijn.”

Later die nacht werd zijn lichaam geborgen. Op kerstavond, om kwart voor twaalf, kreeg zijn moeder een telefoontje dat het lichaam werd vrijgegeven. “Een kwartier later was het kerst.”

Hoe ze de afgelopen dagen heeft beleefd? “Ik slaap maar één uurtje per nacht en dan begint mijn lichaam te trillen, maar ik probeer nuchter te blijven. En ja, ik zeg het je eerlijk: soms ga ik aan de wijn.”

Over de aanpak van de politie vrijdagavond is Van Suijdams moeder niet te spreken. “Toen de politie kwam, schreeuwden de agenten ‘handen omhoog’, terwijl ik terugschreeuwde: ‘Ik ben mijn zoon aan het reanimeren!’ Roffinho’s broertje en vriend werden in de boeien geslagen.”

De twee werden diezelfde nacht vrijgelaten. “Ik word nergens van op de hoogte gehouden,” zegt de moeder. “Ik moet het allemaal in de krant lezen.”

Geweld nu onder jongeren

Veel bewoners wonen al decennia aan de Haardstee en roemen de relatieve rust vergeleken met de jaren negentig. Er gebeurt weleens wat: sommigen refereren aan de moord op Abdirahman Hussein in 2013. Hij was de verkeerde man op de verkeerde plaats, enkele portieken verderop. Bewoners hebben het idee dat geweld in de buurt zich nu veel meer onder jongeren afspeelt.

De aanleiding van de schietpartij is nog onbekend. Bronnen vertelden Het Parool dat Van Suijdam langer bedreigd zou zijn geweest in een conflict, mogelijk gelieerd aan de drillrapscene. Andere bronnen in de buurt hebben het over ruzie om een meisje, of een fatale vergissing. De zwijgcultuur in de buurt bemoeilijkt de zoektocht naar de ware toedracht.

De twee gearresteerde verdachten zitten in alle beperkingen: een Amsterdammer van 16 jaar die lijkt te hebben geschoten en een 15-jarige Dordtenaar die vaker in de Bijlmer komt. Beiden veroorzaakten overlast en kleine criminaliteit, maar pleegden niet eerder zware misdrijven.

Over de Amsterdammer zeggen buurtbewoners dat hij in de buurt grenzend aan de Haardstee woonde. “Hij heeft als kind nog met Roffinho gevoetbald,” zegt een buurtbewoner die al 25 jaar ter plekke woont en wiens kleinkind met Roffinho bevriend was.

Monument

In de portiek is een geïmproviseerd monument ingericht met kaarsen en een bloemenzee. Ook de Van Detschool voor speciaal basisonderwijs is in rouw om de ‘rustige, gezellige’ oud-leerling. Een klasgenootje, 18 jaar, steekt met haar moeder een kaars aan: “Ik sprak Roffinho donderdag nog uitgebreid, hij stond buiten te roken. Een dag later was hij dood.”

Vrijdag wordt er een stille tocht gehouden door de buurt. Maandag 2 januari wordt Roffinho begraven. De verdachten komen woensdag voor de onderzoeksrechter.