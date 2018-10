Moeder die zoontje achterliet op CS hoort straf

De officier van justitie eiste anderhalve week geleden een onvoorwaardelijke celstraf van 19 dagen, die ze al heeft uitgezeten, en een voorwaardelijke straf van 60 dagen.



Daarnaast wil de officier dat R. een moeder-kindtraject volgt, naar dagbesteding gaat en Nederlands leert.



Camerabeelden

Nabila R. liet op zondag 26 november 2017 haar destijds driejarig zoontje achter op CS. Op camerabeelden is te zien dat hij er na zijn achterlating in zijn eentje rondrende. Een buschauffeur merkte het jongetje op en bracht hem naar de politie.



Daags na de vondst van het jongetje verspreidde de politie bewakingsbeelden waarna de moeder na een tip werd gevonden in de Warmoesstraat.



Verblijfsstatus

Op de vraag van de rechter waarom ze zo'n klein jongetje alleen heeft gelaten, antwoordde R. anderhalve week geleden huilend: "Dan wordt hij tenminste geholpen. Dat is beter dan bij mij zijn."



Amir is ondergebracht bij een pleeggezin. Het gaat beter met hem. In het pleeggezin is Amir, die voor een jaar onder voogdij staat, gaan praten. Hij gaat inmiddels naar school. R. heeft inmiddels wekelijks contact met Amir. Er wordt momenteel 'hard gewerkt' om een verblijfsstatus voor haar te regelen.