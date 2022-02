Moeder ‘containerbaby’ veroordeeld tot vier jaar cel

Tekening van Todisoa R. in de rechtbank. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De rechtbank achtte het verhaal dat de vader, ene Kaba, het kindje weg had gemaakt, niet geloofwaardig. De rechtbank veroordeelde R. tot poging tot doodslag. “De baby was in een dichtgesloten plastic tas gestopt en zou het niet overleven,” aldus de rechter.

Het voorval heeft tot veel maatschappelijke commotie geleid. “Waarom ze tot de daad is gekomen, is onduidelijk door de ontkennende houding van R.”

Het bijna één maand oude meisje werd midden in de nacht door een buurtbewoonster ontdekt in de vuilcontainer aan de Fritz Conijnstraat in Slotermeer. De brandweer wist het meisje, dat in een plastic tas was gestopt, uit de container te halen. Op de tas zaten de vingerafdrukken van de moeder.

Tegenstrijdige verklaringen

De zwakbegaafde R., geboren in Madagaskar en moeder van zes kinderen bij verschillende vaders, kon in april 2021 worden aangehouden in Duitsland omdat ze daar een diefstal had gepleegd, waarna haar vingerafdrukken in de Duitse databank terechtkwamen. Tijdens de vele verhoren legde ze tegenstrijdige verklaringen af. Uit een van de verklaringen blijkt dat R. daderkennis had, onder meer over de container.

R. had geen vaste woon- of verblijfplaats en geen verblijfsvergunning. Ze had in zowel Nederland als Duitsland asiel aangevraagd.