Moeder achtergelaten jongetje CS voor de rechter

Met de vrouw en haar zoontje, die beiden werden opgevangen, gaat het naar omstandigheden goed. Zo laat de advocaat van de vrouw, de inmiddels 40-jarige N.R., weten.



De politie trof zondag 26 november vorig jaar op het Centraal Station een jongetje aan dat daar was achtergelaten. Het kind werd opgevangen in een pleeggezin.



Gouden tip

Daags na de vondst van het jongetje verspreidde de politie bewakingsbeelden waarop te zien was dat hij in gezelschap was van een vrouw met twee rolkoffertjes. Deze vrouw, de moeder van het jongetje, kon kort daarop worden gearresteerd door een 'gouden tip' van iemand die haar herkende.



Zij heeft geen Nederlandse nationaliteit en had destijds geen vaste woon- of verblijfplaats. De vrouw werd ondergebracht op een opvanglocatie waar ze 'passende zorg' kreeg.



Te vondeling

R. wordt vervolgd voor het te vondeling leggen, ofwel achterlaten van een kind onder de zeven jaar. Bij de behandeling van de zaak zal ook de sociale problematiek van de moeder uitgebreid aan de orde komen. Het is nog niet bekend wanneer de inhoudelijke behandeling plaatsvindt.



Lees ook: Jongetje op CS niet uniek: 11 keer eerder kind achtergelaten