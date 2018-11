Mocht dierenactiviste kip Jip bevrijden uit de theaterschool?

Over die principiële vraag buigen drie rechters van de Amsterdamse rechtbank zich volgende week donderdag. Het leven van Jip was begin 2016 inzet van een theaterproject.



Een student van de Academie voor Theater en Dans in Amsterdam liet medestudenten stemmen over de vraag of Jip, die in een rennetje in de school verbleef, mocht blijven leven of zou worden geslacht. Hij wilde een discussie over voedsel op gang brengen.